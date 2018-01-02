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Dardanel borçları için protokol imzaladı

02.01.2018 - 14:12 | Son Güncelleme : 02.01.2018 - 15:18

Dardanel, Türkiye Emlak Bankası ile borçların 60 ayda eşit taksitler halinde ödenmesi konusunda protokol imzaladı.

Dardanel, Türkiye Emlak Bankası`na olan borçlarının geri ödemesine ilişkin banka ile protokol imzaladı. Şirketten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"03 Kasım 2017 tarihli açıklamamız ile Türkiye Emlak Bankası hariç diğer bankalarımız ile borçlarımızın 60 ayda eşit taksit halinde ödenmesi konusunda hazırlanan protokolün imzalandığı bildirilmişti. Söz konusu protokol, Türkiye Emlak Bankası tarafından da imzalanmıştır"

Dardanel'in 3 Kasım'da yaptığı açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

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"Şirketimizin Protokol Bankaları olarak adlandırdığımız başlangıçta 7 bankaya ait olan ve İstanbul Yaklaşımı olarak anılan yasa kapsamında taksitlendirilen 31 Aralık 2012 tarihi öncesinde faizleri dahil yaklaşık 168 milyon dolara varan tutarlı borcumuz, ödemeler sonrası 30 Haziran 2017 vadeli 4 bankaya ana para olarak toplam 21,5 milyon dolar (libor + 2,5 oranı ile faizi şu anda yaklaşık 4,5 milyon dolardır) kalmıştı. Son olarak 16 Haziran 2017 tarihli açıklamamızda yer aldığı şekilde varılan mutabakat çerçevesinde bu tutar, Temmuz 2017 ayından başlayarak 60 ayda eşit taksitte (ayda 360 bin dolar) faizinin ise son ayda (60. ay) ödenecek şekilde vadeye bağlanmıştı. Bu hususa ilişkin hazırlanan protokol metni Vakıfbank, İş Bankası ve RCT Varlık AŞ tarafından imzalanmıştır.

Bu protokolde yazılı Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim 2017 taksitleri ilgili aylarında düzenli olarak ödenmiş olup borç tutarımız (56 ay eşit taksitte ödenecek) yaklaşık 20 milyon dolara inmiştir. Söz konusu protokol ile aynı zamanda mülkiyeti alacaklı bankalarımızda olan ve 31 Aralık 2017 tarihine kadar geri alım hakkımızın bulunduğu 7 parsel gayrimenkulün geri alım hakkı süresi de 31 Aralık 2019 tarihine uzatılmıştır.

Son durum itibariyle, şirketimizin yukarıda yazılı borcu dışında kalan banka borçları şunlardır:

1- ICBC Banka 72 ay taksit geri ödemeli, faizleri dahil 8,5 milyon dolar borcun geçtiğimiz 47 ay taksidi ilgili aylarda düzenli olarak ödenmiş olup henüz vadesi gelmeyen 24 ay taksit borcu bulunmaktadır.

2- Temmuz 2017 tarihinde, Denizbank tarafından açılan 51 milyon TL muadili ve yabancı para cinsinden limit dahilinde kullanılan 1 yılı ana para geri ödemesiz, 5 yıl vadeli, 3 ayda bir faiz ödemeli 8.600.000 euro kredi borcu bulunmaktadır. Bu kredimizin anapara taksit vadesi henüz gelmemiş, vadesi gelen ilk faiz taksidi de vadesinde ödenmiştir. Vade aşımı olan bir borcumuz yoktur"


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