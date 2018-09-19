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Danske Bank CEO'su istifa edecek

19.09.2018 - 11:55
Danske Bank CEO'su istifa edecek

Danske Bank, bankanın Estonya şubesi aracılığıyla yapılmış bir para aklama işleminden kaynaklanan skandal üzerine CEO Thomas Borgen'in istifa edeceğini açıkladı.

Borgen de yaptığı yazılı açıklamada, "Danske Bank'ın Estonya'da muhtemel bir para aklama olayında sorumluluğunu yerine getiremediği açıktır. Bundan dolayı çok üzgünüm" dedi. Borgen, yerine yeni bir atama yapılana kadar görevde kalacak.

Bu arada banka, yıllık net kâr tahminini 18-20 milyar Danimarka kuronundan, 16-17 milyar kurona düşürdü.


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