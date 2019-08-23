‹ Önceki Haber Küresel şirketler eşitsizlikle mücadele sözü verdi Küresel şirketler eşitsizlikle mücadele sözü verdi Sonraki Haber › Finansal Hizmetler Güven Endeksi geriledi Finansal Hizmetler Güven Endeksi geriledi

Dallas Fed Başkanından 'faiz' mesajı

23.08.2019 - 14:54 | Son Güncelleme :
Dallas Fed Başkanından 'faiz' mesajı | Ekonomi Haberleri

ABD’de Dallas Merkez Bankası Başkanı Kaplan, ABD Merkez Bankası’nın geçen ay yaptığı 25 baz puanlık indirime destek verdiğini belirterek, "Yeni bir faiz indirimine daha gereksinim olabilir" dedi.

ABD’de Dallas Merkez Bankası (Fed) Başkanı Robert Kaplan, Kansas City Fed’in ev sahipliği yaptığı Jackson Hole toplantılarının ilk gününde The Wall Street Journal’ın sorularını yanıtladı. Kaplan, ABD’de tüketici güveni ve harcamaları güçlü olsa da, küresel ekonomiden, ticaret politikasında belirsizlikten kaynaklanan bulutların yayıldığına dikkat çekti ve ekledi: "ABD’de işletme yatırımlarında bir yavaşlama ve global imalat aktivitesinde yavaşlamanın, ekonominin diğer parçalarına yayılması riskine karşı savunma için yeni bir faiz indirimine daha gereksinim olabilir. Tüketici harcamalarının güçlü olduğuna bakıp kenara çekilemem, çünkü diğer güçlerin yoğunlaşması halinde tüketici harcamamaları en nihayetine ekonominin zayıflayan son parçası olacaktır."

##$HABER_1456958$##

Kaplan ayrıca, küresel imalat aktivitesinde zayıflığın hizmet sektörüne yayılıp yayılmayacağını ve işe alımlarda bir yavaşlamanın yolunu açıp, açmayacağını yakından izlemekte olduğunu da vurguladı ve tarım dışı istihdam verilerinin iki ay zayıf gelmesi durumunda, tüketici güveninin zarar görebileceğini vurguladı.

Kaplan, "Eğer tüketici verilerinde zayıflık görene kadar beklerseniz, benim tahminin çok uzun süre beklemiş olursunuz" ifadelerini de kullandı.


Etiketler

‹ Önceki Haber Küresel şirketler eşitsizlikle mücadele sözü verdi Küresel şirketler eşitsizlikle mücadele sözü verdi Sonraki Haber › Finansal Hizmetler Güven Endeksi geriledi Finansal Hizmetler Güven Endeksi geriledi
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
97.149 Değişim: 1,84% Hacim : 6.174 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 95.271 23.08.2019 Yüksek 97.404
Açılış: 95.688
5,7590 Değişim: -0,19%
Düşük 5,7422 24.08.2019 Yüksek 5,7777
Açılış: 5,7701
6,4170 Değişim: 0,27%
Düşük 6,3647 24.08.2019 Yüksek 6,4390
Açılış: 6,3997
282,85 Değişim: 1,76%
Düşük 276,66 23.08.2019 Yüksek 283,85
Açılış: 277,95
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.