Dallas Fed Başkanı Kaplan'dan 'faiz' açıklaması

Dallas Fed Başkanı Kaplan, faiz artışına açık olduğunu açıkladı.

Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, Teksas El Paso'da açıklamalarda bulundu. Kaplan, kasırgaların ABD'nin üçüncü çeyrek büyümesinde zayıflık yarattığını söyledi. Kaplan, 2017 yılı gayrisafi yurt içi hasıla büyüme oranının yaklaşık yüzde 2.25 seviyesinde veya bu seviyeden çok az yüksek olacağını belirtti.

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Dallas Fed Başkanı, Fed'in sabırlı olması gerektiğini tekrarladı. Kaplan, Fed'in Aralık ayında harekete geçmeden önce etraflıca düşünmesi gerektiğini vurguladı. Kaplan, Aralık ayında gerektiği takdirde faiz artışına açık olduğunu ifade etti.

Kaplan son olarak, Fed'in politik anlamda bağımsız olmasının çok önemli olduğunu söyledi.