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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan IMF iddialarına cevap

12.04.2020 - 13:11
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan IMF iddialarına cevap | Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın IMF iddialarıyla ilgili olarak, "Türkiye’nin IMF ile yeni bir anlaşma yeni bir kredi almak gibi bir durumu gündeminde yok. IMF diye bir gündemimiz yok. Ama bu küresel krizden hep birlikte çıkacağız" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CNN Türk'te canlı yayında Hakan Çelik’in sorularını yanıtladı.

IMF İLE ANLAŞMA İDDİALARI

Türkiye’nin IMF ile yeni bir anlaşma yeni bir kredi almak gibi bir durumu gündeminde yok. IMF diye bir gündemimiz yok. Ama bu küresel krizden hep birlikte çıkacağız.


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