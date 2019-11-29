Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Tüm dünyada düştü, Türkiye'de arttı | Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "2018'de dünya genelinde doğrudan yatırımlar yüzde 13 azalmasına rağmen Türkiye'ye gelen yatırımlar yüzde 12.6 artmıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptığı açıklamada, "2018'de dünya genelinde doğrudan yatırımlar yüzde 13 azalmasına rağmen Türkiye'ye gelen yatırımlar yüzde 12.6 artmıştır. Kamuda büyük veri ve yapay zeka uygulamalarının etkin olarak kullanımını sağlamak amacıyla Ulusal Yapay Zeka Stratejisinin bu yılın sonunda yayımlanması hedeflenmektedir. 2002'de 66 olan savunma sanayii projesi sayısı, bugün 700'e yaklaşmıştır" şeklinde değerlendirdi.

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