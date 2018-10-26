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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni görev dağılımı

26.10.2018 - 08:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni görev dağılımı | Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Nihat Zeybekci Ekonomi Politikaları Kurulu Başkanvekili, İskender Pala da Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanvekili olarak görevlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen Kültür ve Sanat Politikaları ile Ekonomi Politikaları kurulları toplantılarına başkanlık etti.

Erdoğan, Ekonomi Politikaları Kurulu Başkanvekilliğine Nihat Zeybekci'yi, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanvekilliğine İskender Pala'yı getirdi.

Toplantılarda, kurul üyelerinin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun da hazır bulundu.


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