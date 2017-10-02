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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MTV zammı açıklaması

02.10.2017 - 06:12

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "MTV zammı Bakanlar Kurulu'nda yeniden görüşülecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "MTV'ye yapılacak yüzde 40 zam oranı"na ilişkin, "Daha önce motorlu taşıtlara olan zam oranı, aslında çok çok yüklü bir zam oranı değildi. Ama şu andaki zam oranını Bakanlar Kurulumuz tekrar bir değerlendirirse, o değerlendirmeden sonra ne yapabilir, tekrar bir düşürme olur mu olmaz mı, o tabii hükümetimizin takdiridir." değerlendirmesini yaptı.

Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın, TBMM'nin 26. Dönem 3. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla verdiği resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"MTV'ye yapılacak yüzde 40 zam oranı" ile ilgili soru üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunu tabii arkadaşlarla görüşmeden böyle bir şeyi ifade etmem doğru olmaz. Ama daha önce motorlu taşıtlara olan zam oranı, aslında çok çok yüklü bir zam oranı değildi. Ama şu andaki zam oranını Bakanlar Kurulumuz şöyle tekrar bir değerlendirirse, o değerlendirmeden sonra ne yapabilir, tekrar bir düşürme olur mu olmaz mı, o tabii hükümetimizin takdiridir." diye konuştu.

Erdoğan, gazetecinin, "Ama tekrar değerlendirilmesi gündemde sanıyorum." sözleri üzerine, "Şu anda bilemiyorum. Onu ancak Başbakanımızla bir görüştüğümüzde gündemde var mı yok mu, ancak öyle öğrenebiliriz." cevabını verdi.


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