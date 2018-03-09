Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Moody's'e tepki!

Moody’s’in Türkiye’nin kredi uzun vadeli tahvil notunu Ba1’den Ba2’ye düşürmesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yanıt geldi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Siyaset Akademisi'nin açılış töreninde konuştu.

Bizim notumuz halkın notudur, biz ona bakarız. Senin ölçün ne? Önce ölçünü ortaya koy. Komşu batmış, tükenmiş. Bir anda 4 kademe yükseltiyorsun. Bunu neye göre yapıyorsun? Pik yapan Türkiye ekonomisi için de durağanmış, bir derece indiriyormuş falan. Biz sizi iyi tanıyoruz