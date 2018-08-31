Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kredi derecelendirme kuruluşlarına sert sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı sonrasında Balıkesir’de vatandaşlara seslendi. Erdoğan konuşmasında kredi derecelendirme kuruluşlarına sert sözlerle yüklenirken "Anlatıldığı gibi yok kredi derecelendirme kuruluşları şöyle söylemiş, böyle söylemiş. Bırakın o sahtekarları. Onlar bizim hakkımızda çok şey söylediler" dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Biz kimsenin önünde eğilmedik. Sadece rabbimizin huzurunda rükuda ve secdede eğildik. Onların dolarları varsa bizim Allahımız var. Dolarlar molarla bu milleti asla çöktüremezler.

Benim sizden bir ricam var ne olur birbirinizi çok sevin.

Ben olur fitneye fesada asla kulak asmayın. İman etmiş olamazsınız birbirinizi sevmedikçe.

Şu anda batının bize ekonomik savaş ilan etmesi hiçbirisi bizi sindiremez. Biz kararlı bir şekilde yola deva ediyoruz.

Siz de kararlı olun dik durun. Siz bizim arkamızda olduğu sürece merak etmeyin. Anlatıldığı gibi yok kredi derecelendirme kuruluşları şöyle söylemiş, böyle söylemiş. Bırakın o sahtekarları.

Onlar bizim hakkımızda çok şey söylediler. Bu dünyada batan ülkelere bir anda 4 derece artırmak suretiyle not veren bunlar teşkilatlardır. Bunlar böyle teşkilat. Biz işimize bakalım. Ne durumdayız ona bakalım.

Turizmde adeta patladık. İstihdam gayet iyi. Tarım hayvancılık iyi gidiyoruz.

Güçlü bir kurban bayramı geçirdik. 4 milyon civarında hayvan kurban edildi. Bu noktadayız