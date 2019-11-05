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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon mesajı

05.11.2019 - 12:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon mesajı | Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemize geçtiğimiz ağustos ayından itibaren kurulan döviz kuru faiz ve enflasyon üçgeninde kurulan oyunu bozduk. Faizi düşürdükçe enflasyon düşer dedim. Bu olduğu zaman büyüme hızlanır dedik" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuşarak önemli açıklamalarda bulundu. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

‘FAİZ ORANLARINI DÜŞÜRECEĞİZ DEDİK’

Ülkemize geçtiğimiz ağustos ayından itibaren kurulan döviz kuru faiz ve enflasyon üçgeninde kurulan oyunu bozduk. Faizi düşürdükçe enflasyon düşer dedim. Bu olduğu zaman büyüme hızlanır dedik.

Bakın şimdi bu sistem değişince önceki Merkez Bankası başkanını görevden aldık çünkü laf dinlemiyor adam. Yeni arkadaşımızla yola deva ettik. Faiz oranlarını düşüreceğiz dedik.

Faiz çünkü bir ülkenin kalkınmasına en büyük kötülüktür. Yatırımı durdurur ve sizin büyümenizi engeller. Bu adımlar atılınca hava değişti ve enflasyonda tek haneye geldik. Ve döviz kurunu nispeten stabil hale getirdik.


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