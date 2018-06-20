Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüksek faizle ülkeyi ayağa kaldıramayız, düşük faizle adım atmak zorundayız" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yatırımların artması için faiz oranlarının düşmesi gerektiğini ifade ederek 24 Haziran seçimlerinin ardından bununla mücadelenin başlayacağının sinyalini verdi.

Erdoğan konuşmasında TCMB'nin son bir ayda yaptığı faiz artırımlarına da atıfta bulundu.

Adana'da dün akşam sanayici ve iş adamlarına hitaben yaptığı konuşmada Erdoğan 24 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerini kast ederek "24'ünde siz bu kardeşinize yetkiyi verin, ondan sonra bu faizle, şunla bunla nasıl uğraşılır göreceksiniz. Bu toplantıda açıkça söylüyorum yüksek faizle biz ülkemizi ayağa kaldıramayız. Biz eğer yatırımcıyı güçlü kılacaksak burada düşük faizle bu adımı atmak zorundayız" dedi.

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Erdoğan TCMB'nin TL'deki sert değer kayıpları ve enflasyon beklentilerindeki bozulmanın önüne geçmek için Mayıs sonları ve Haziran başlarında yaptığı faiz artırımlarına da atıfta bulunarak şunları söyledi:

"Japonya eksi faizle çalışıyor. Amerika'ya geliyorsun ikilerde, bilemedin üçte... Onların bankaları böyle çalışıyor da bize ne oluyor? Şu anda 20'lerde, 25'lere kadar çıkıyor. Faizin böyle olduğu bir ülkede siz yatırım yapabilir misiniz? Arkadaşlar bunu değiştireceğiz, bu işin lamı cimi yok. Bir anda üç puan, arkadan bir buçuk puan daha. Şimdi bazıları diyor ki 'Başkanım tam seçim arifesinde bunları kullanmayın, konuşmayın.' Neyi konuşmayacağım? Hakikat neyse, doğru neyse biz bunu konuşacağız."