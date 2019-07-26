Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'faiz indirimi' değerlendirmesi | Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Merkez Bankasının faiz indirimi) Bu bile yeterli değil. Yıl sonuna kadar bunun kademeli şekilde devamı gerekir" şeklinde belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Ekonomiyi en az güvenliğimiz kadar mühim görüyor, sıkıntıların çözümü için var gücümüzle çalışıyoruz

31 Mart seçimlerine birkaç gün kala ikinci saldırıyı da etkisiz hale getirmeye başladık. Kredi kuruluşlarının bize karşı nasıl bir tavır takındıklarını da hatırlayın. Aldılar da ne oldu. Hiçbir şey. Yolumuza kararlı bir şekilde devam ediyoruz

SWAP piyasasına ilişkin bazı düzenlemeler gerçekleştirdik. Bir takım kötü amaçlı girişimlere karşı gerekli tedbirleri almış olduk

Varlığa dayalı menkul kıymet ihracı ile sermaye piyasalarına daha önce olmayan bir ürün kazandırıldı. Ülkemize 4 milyar liranın üzerinde bir finansman sağlandı. Kuru 9-10 liraya çıkarma hevesinde olanların heveslerini kursaklarında bıraktık

Uzun zamandır yüzde 24 civarında olan faizlerin ülkemiz için yüksek olduğunu söylüyorum. Rahatsız olduğumu söyledim. Ama bunu o dönemlerin MB Başkanlarına ulaştıramadık. Her dile getirdiğimizde bazı çevreler faiz oranlarındaki dramatik düşüşlerin ekonomiyi tepetaklak edeceğini söylüyordu. Dün MB faizleri düşürdü. Peki ne oldu? Battık mı bittik mi. Piyasalar bu durumu gayet normal karşıladı. Olması gereken buydu.

Faiz düştükçe faiz düşer. Diğerleri yan unsurlardır. Yüksek faiz oranları Türkiye ekonomisinin önündeki en büyük engeldir. Yüksek faiz ile hükümetimizi devamlı sigaya çeken Bay Kemal şimdi de faizlerin bu şekilde indirilmesinden MB Başkanının alınmasından rahatsız olmuş. Anlamak mümkün değil. Sana sorup da mı adım atacağız. Yeni yönetim sisteminden çok rahatsız beyefendi. İlla parlamenter demokrasiye geçmek gerekiyormuş. Tek adam tek adam diye nakarat yapıyor. Tek adam benmişim. Biz tek adamlığı sizden öğrendik ama biz tek adam değiliz.

İl başkanlarınıza illerin valiliğini veren Halk Partisi değil mi. Devleti böyle yönettiniz, o yüzden batırdınız. Bu ülke güdümlü demokrasiyi CHP’den öğrenmiştir. Biz tabii yolumuza devam edeceğiz

Şu ifadeye bak: Havaalanı yaptıkları için övünüyorlar, kaça yaptıklarını ben bilmiyorum. Sen o işlerden anlamazsın, sen yalana devam et

Yap işlet devret diye bir mekanizma var, bunu öğren. Biz bu mekanizma ile yaptık. Dünya bizden öğreniyor.

İş bilen adamların varsa sor sana anlatsınlar.

Dün MB’nin aldığı kararı hayati bir dönüm olarak görüyorum. İnşallah bununla birlikte enflasyonun da düşmeye başladığını hep birlikte göreceğiz

Türkiye’de yüzde 63 faiz ile hükümeti devralan biziz. Onu oradan yüzde 4’e düşüren biziz.

Senin de katıldığın Gezi olayları ile Soros’un Türkiye temsilcilerinin başı çektiği ülkemizi karıştırmak isteyenler faiz ile enflasyonun yükselmeye başladığını gördük.

Yatırımların arttığını, istihdamın arttığını göreceksiniz. Piyasalardaki hareketlenmenin nasıl olduğunu göreceksiniz

Enflasyon beklentilerinde oluşturulmak istenen olumsuz havayı dağıtarak inşallah bunun ikinci ayağını kırdık. Patates soğan… Bu fiyatlar üzerinden algı operasyonu yapmak istediler

Piyasaları rahatlatmak için bazı sektörlerde KDV, ÖTV indirimi yaptık.

Birilerinin yüzde 40’ı bulacak dediği enflasyonda Haziran ayı itibariyle yüzde 15.7’yi yakaladık.

Yılın ikinci yarısında tek haneli rakamları göreceğimizi işaret ediyor. Bay Kemal Türkiye Cumhuriyetinin emir alır hale geldiğini söylüyor. Nerede? Tek adam rejiminde. Türkiye Cumhuriyeti asla ve kata emir almamıştır. O sizin cibiliyetinizde var. Biz bugüne kadar kimseden emir almadık.

Bunun önemli adımlarından birisi de S-400’dür, Doğu Akdeniz’dir. Emir alıyor muyuz almıyor muyuz göreceksin. Ama sen alırsın. Senin o güvendiğin teröristler seni kurtaramayacaktır. Onları şimdi inlerinde vuruyoruz. Ama sen onlarla beraber yürüyor. Senin adamların onların tabutlarını taşıyadursun bzi şerefli evlatlarımızın şerefli tabutlarına omuz veririz. Utanmadan emir alma noktasına geldi diyor. IMF’ye borcu biz mi yaptık? Siz yaptınız.

Biz bu milletin efendisi değil hizmetkarıyız. Türkiye’nin dünyada itibarı zedelenmiş gibi saçma sapan şeyler söylüyor. Sen dünyada kaç ülkeyi gezdin de bunu konuşuyorsun. Sosyalist enternasyonal falan var ya oralara arada sırada bunları çağırıyorlar, orada bunlar itibar gördük zannediyorlar. Benim BM Genel Kurulu’nda konuşmalarımı saptıracak kadar yalana başvuruyor. Bu sene BM Genel Kurulu’nda nasıl bir konuşma yapacağım onu da bir izle.

Cari açığın düşürülmesi amacıyla enerji, maden, turizm gibi öncelikle yatırım yapılacak alanları belirledik. Haziran’da ilk defa yıllık cari vermeye başlayacağız. Reform ajandamızı sonuna kadar uygulayacağız. Önümüzde 4 yıllık kesintisiz icraat dönemi var. En zor kısmı geride bıraktık

FINDIK MÜJDESİ: TABAN FİYATLARINI AÇIKLADI

Türkiye Azerbaycan ve Gürcistan dünya fındık üretiminin yüzde 80'ini gerçekleştiriyor. Üç ülke olarak fındıkla ilgili işbirliği çalışmalarını başlattık. Böylece önümüzdeki dönemde fındığın dünya piyasalarında hakettiği değeri sürekli kılmak amacıyla önemli bir adım atmış olduk.

Fındık üreticilerimize müjde vermek istiyorum.

Giresun kaliteli kabuklu fındık için taban fiyat 17 lira. Levant kaliteli kabuklu fındık için de taban fiyat 16,5 liradır. Buna kilogram başına yaklaşık 2 lira olan mazot, gübre desteği geldiğinde kilogram fiyatları 19 lira ile 18,5 lira arasında gelmiş bulunuyor.

2019 fındık hasat sezonunun bereketli geçmesini, bu fiyatların da üreticilerimize ve ülkemize hayırlı