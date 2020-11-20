Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz değerlendirmesi | Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizin geleceğe güvenle bakabilmesi için bugün almamız gereken tedbirler neyse onları hayata geçirmekten kaçınmıyoruz. Gerekirse şu aşamada bazı acı ilaçları içmemiz gerektiğinin de farkındayız. Dünkü faiz artırımı kararını bu aşamada değerlendiriyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde 18. MÜSİAD EXPO Fuarı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Yeni reformlar ve atılımlar için hazırlıklar yapıyoruz.

Milletimizin geleceğe güvenle bakabilmesi için bugün almamız gereken tedbirler neyse onları hayata geçirmekten kaçınmıyoruz.

Gerekirse şu aşamada bazı acı ilaçları içmemiz gerektiğinin de farkındayız.

Dünkü faiz artırımı kararını bu aşamada değerlendiriyoruz.

Asıl hedefimiz enflasyonu en kısa sürede önce tek haneli rakamlara ardından orta vadeli hedeflerimizdeki seviyeye düşürerek faizlerin de buna uygun şekilde aşağı inmeye temin etmektir.

Bunu başardığımızda kurun da istikrara kavuşacağına düşünüyorum.

Türkiye'yi faiz, enflasyon, kur sarmalından çıkarmamız şarttır.

Faiz sebeptir. Enflasyon neticedir. Bunu böyle bilelim. Enflasyon sebep değildir. Faiz netice değildir, kendimizi aldatırız. Faiz her şeyden önce bir defa paradan para kazanmak suretiyle insanları sömürmektedir.

Yeni ekonomi yönetimimizle birlikte tüm mesaimizi ve tüm dikkatimizi bu konuya vererek ülkemizi bu kronik sancıdan inşallah kurtaracağız.

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