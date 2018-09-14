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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'faiz artırımı' değerlendirmesi

14.09.2018 - 11:37 | Son Güncelleme :
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'faiz artırımı' değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası'nın faiz artırım kararıyla ilgili olarak "Şimdi bağımsızlığın neticesini göreceğiz. Şu an şahsen benim sabır safhamdır. Bu sabır bir yere kadar" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. 

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Nisan başında yaklaşık 4 olan, seçimlerin ertesi günü 4,6 olan döviz kurunun buraya kadar yükselişini anlayabilirdik.

Buna karşı sonraki gelişmeleri aynı hüsniyetle karşılayamayız.

Temmuz'da aynı seyri gösteren dövizin, Ağustos ayında 7 liraya kadar yükselmesi başlı başına ekonomik suikast girişiminin delilidir.

ABD yönetiminin egemenlik haklarımıza saygısızlık eden tutumlarına karşılık vermedik diye oluyor. Türkiye bir kabile devleti değildir, hukuk devletidir.

Türkiye bir hukuk devletidir kabile devleti değildir. Türkiye'nin yaşadığı bu hadise dünyanın hiç bir ülkesinin ekonomik güvenliği olmadığının kanıtıdır. İş ekonomi sınırlarını aştı

Kalıcı darbeleri enflasyon ve faizlerle alıyoruz. Faizi yöneticiler belirler ama enflasyonu yöneticiler belirleyemez.

“ŞU AN ŞAHSEN BENİM SABIR SAFHAMDIR”

Bugüne kadar Merkez Bankası, şu 16 yıllık dönemde enflasyonu hep açıklamıştır ama hiçbir zaman açıkladığı gibi gerçekleşmemiştir. Bakıyorsunuz yıl ortasında enflasyonu yeniden revize ediyor. Niye, madem biliyorsun bu işi. Faizi belirlerken tutuyor da enflasyonu açıklarken neden tutmuyor? Bu gerçekleri ekim ayında da göreceğiz. Tabii dün son olarak sürekli gündeme getirilen faiz artırımını da yüksek bir oranla gerçekleştirdi.

Diyor ya bağımsızlık. Hadi buyur bağımsızlık. Şimdi bağımsızlığın neticesini göreceğiz. Şu an şahsen benim sabır safhamdır. Bu sabır bir yere kadar.

“BUNLAR DÖVİZLE GELİR ELDE EDİP PERSONELİNE TL ÖDÜYORLAR”

Önüne gelen zam üstün zam yapıyor. Faizle ilişkisi olsun olmasın. İlgili bakanlıklarımızın kontrol mekanizmalarını çalıştırması lazım. Suistimali yapanlara da cezalarını vermemiz lazım Gelişmeleri takip ediyoruz. Uzun süredir şikayet konusu olan dövizle kira ve satın alma parasını aldırdık. Bunlar dövizle gelir elde edip personeline TL ödüyorlar. Elektriği dolarla mı ödüyorsunuz? Böyle 25 kuruşa simit yok.


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