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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi mesajları: Merkez Bankası, TL, döviz ve enflasyon...

11.11.2020 - 14:34 | Son Güncelleme :
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi mesajları: Merkez Bankası, TL, döviz ve enflasyon... | Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşlarımızdan tercihlerini Türk Lirası'ndan yana kullanmalarını istiyorum. Yatırım yapıldığında en yüksek kazancın sağlanacağı ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini tüm dünyaya göstereceğiz. Ekonominin tüm taraflarıyla, tüm STK'larla yakın işbirliği halinde hareket ediyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomiye yönelik olarak değerlendirmelerde bulundu. AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye sanayi üretiminde bir önceki çeyreğe göre yaşanan artış bunun en somut ispatlarından biridir. İstihdam artışını önemli ama yetersiz olarak görüyorum. Faizlerin enflasyon seviyesinde tutulma mecburiyeti bu konuda verdiğimiz mücadeleyi zor sokuyor. Faiz sebep enflasyon neticedir. En kısa sürede enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız. Vatandaşımızın satın alma gücünü korumamız buna bağlıdır. Fiyat istikrarını sağlayacak politikaları hayata geçirmek MB'nin görevidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Salgını küresel etkileri değişim arayışlarını hızlandırmıştır. ekonomi politikalarımızı 3 sac ayağı üzerinde inşa ederek hedeflerimize ulaştıracağız. Ekonomide nitelikli istihdam oluşturan, yurt içi tasarruflarla finanse edilen bir büyüme yapısı oluşturuyoruz. Ülkemizi yerli ve uluslararası yatırımcılar nezdinde cazibe merkezi haline getirmekte kararlıyız. Yatırım süreçlerinin iyileştirilmesi yoluyla iş ve yatırım alanlarını daha da cazip hale getirmek istiyoruz." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Ülkemize önemli hizmetler veren Berat Albayrak'a şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Bu süreç içerisinde 2 sismik araştırma, 3 sondaj gemisini dünyadaki ekonomik sıkıntıların yaşandığı dönemde fırsata dönüştürerek ülkemize kazandırması da finans yönetimi açısından önemli bir başarıydı. Kendisi sağlık sorunları nedeniyle görevden affını diledi, biz de bu talebi kabul ederek yerine Lütfi Elvan'ı atadık. Yeni Hazine ve Maliye Bakanımıza görevinde başarılar diliyorum.

Geçtiğimiz cuma da Merkez Bankası başkanlığında da görev değişimi yaptık. Naci Ağbal arkadaşımızı atadık. Bugünlerde bir kez daha tedavüle sokulan kabine değişikliği yönündeki spekülasyonlarla ilgili içi boş, masa başında uydurulan haberler. Medyanın böyle işi gücü yok. Acaba ne yapalım da biz şu anda hükümeti rahatsız edelim veyahut ne yapalım da ülkenin kulağına kar suyu kaçıralım. Tayyip Erdoğan masa başı kalemşörlerinin yaptıklarıyla amel etmez. Bunu geçin. 18 yılda böyle bir adım attığımızı gördünüz mü? Atmadık, attıramazsınız. Biz bu kalemşörlerle savaşa savaşa bu makama geldik. Sizler bu ülkede bu milletin menfaatine hayırlı bir rüya görmezsiniz. Yeni yönetim sisteminde değişim gerekiyorsa bunun yeri ve zamanını milletin yetki verdiği cumhurbaşkanı belirler. Bunun dışındaki söylenti lafıgüzaftan ibarettir ve bu millete de hakarettir.

Salgını küresel etkileri değişim arayışlarını hızlandırmıştır. ekonomi politikalarımızı 3 sac ayağı üzerinde inşa ederek hedeflerimize ulaştıracağız. Ekonomide nitelikli istihdam oluşturan, yurt içi tasarruflarla finanse edilen bir büyüme yapısı oluşturuyoruz. Ülkemizi yerli ve uluslararası yatırımcılar nezdinde cazibe merkezi haline getirmekte kararlıyız. Yatırım süreçlerinin iyileştirilmesi yoluyla iş ve yatırım alanlarını daha da cazip hale getirmek istiyoruz.

Vatandaşlarımızdan tercihlerini Türk Lirası'ndan yana kullanmalarını istiyorum. Yatırım yapıldığında en yüksek kazancın sağlanacağı ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini tüm dünyaya göstereceğiz. Ekonominin tüm taraflarıyla, tüm STK'larla yakın işbirliği halinde hareket ediyoruz.

Türkiye sanayi üretiminde bir önceki çeyreğe göre yaşanan artış bunun en somut ispatlarından biridir. İstihdam artışını önemli ama yetersiz olarak görüyorum. Faizlerin enflasyon seviyesinde tutulma mecburiyeti bu konuda verdiğimiz mücadeleyi zor sokuyor. Faiz sebep enflasyon neticedir. En kısa sürede enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız. Vatandaşımızın satın alma gücünü korumamız buna bağlıdır. Fiyat istikrarını sağlayacak politikaları hayata geçirmek MB'nin görevidir. 

Türkiye'nin demokratik hukuk devleti kimliğini güçlendirmek için son bir yılda bir dizi reformu hayata geçiriyoruz. Önümüzdeki aylarda hukuk devleti ilkesini güçlendirme konusunda yeni adımlar atacağız. Yatırım ortamının iyileştirilmesi, kamu gelir ve harcamalarının kalitesinin yükseltilmesi gibi alanlarda yapısal reformların hazırlıkları içindeyiz. 

Ekonomideki girdiğimiz yeni dönemin ülkemiz ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. 


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