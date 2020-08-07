Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi mesajı | Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye bu noktada dimdik ayakta. Kimse halkımızı yanıltmaya çalışmasın. Bugün dünden daha güçlüyüz. Yarın daha güçlü olacağız'' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomiye dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Bakın dünyada şu anda ekonomik gelişmeleri şöyle bir gözden geçirecek olursanız, başta Amerika olmak üzere Rusya, bunun yanında Avrupa bütün bunlara baktığımız zaman ekonomide koronavirüs seyrinden sonra çok ciddi zikzakların olduğunu görürsünüz.

Burada tüm samimiyetimle, ben içerdeki düşmanları zaten gündeme getirmek istemiyorum. Bize zaten dışardakiler yetiyor. İçerdekiler de pompalama görevi ifa ediyorlar.

Çok açık samimi bir şey söylüyorum. Biz 2002 Kasım'ında göreve geldik. Göreve geldiğimiz zaman sizler de yazılı ve görsel medya olarak size söyleyeceğim rakamlara dikkat edin. 2002'de milli gelirimiz 236 milyar dolardı. Fakat 2019'da toplam milli gelirimiz 754 milyar dolara çıktı. Bakın nereden nereye. Fert başı milli gelir o zaman 3 bin 581 dolardı ve bu rakam 2019'da 9 bin 127 dolara çıktı. Bunun dışında otomobil noktasında satışlara bakalım.

Şimdi bu bir şeyi gösteriyor. Yani Türkiye bir tırmanışta. Bizim bu tırmanışımızı görmek istemeyen, gözü olup da görmek istemeyenler var. Ben belgelere dayalı konuşuyorum. Mesela sadece açılan şirket sayılarna bakıyorsunuz 30 bin 842 iken, şu anda 2017 itibariyle 85 bin 265 adet şirket açılmış.

Tabi bazı sıkıntılar yok değil. İhracat 36 milyar dolardı, şu anda 180 milyar dolar. Türkiye adeta bir uçuşun içerisinde. Ama gözü olup görmeyenler hala bu gerçekleri yansıtmaya çalışıyorlar. Biz tırmanışımızı yüksek oranda devam ettiriyoruz, ettireceğiz.

Göreve geldiğimizde hatırlayın, Türkiye'nin IMF'ye olan borcu neydi? 23,5 milyar dolardı. Mayıs 2013 ne oldu? Biz IMF'ye olan borcumuzu sıfırladık. Bizim IMF'ye borcumuz yok, sıfır. Döviz rezervine bakıyorsunuz 27,5 milyar dolardı, şu anda ise 105 milyar dolar.

BUGÜN DÜNDEN DAHA GÜÇLÜYÜZ

Yani Türkiye bu noktada dimdik ayakta. Kimse halkımızı yanıltmaya çalışmasın. Bugün dünden daha güçlüyüz. Yarın daha güçlü olacağız.

Samimiyetle bir şey söylüyorum. Türkiye'de 17 yıl önce terörle verilen mücadeleyi bir düşünün. Ve bu terörle mücadelede 17-18 yıl önce neredeydik. Bugün neredeyiz? E terörle mücadele ücretsiz yapılmıyor. Ciddi manada harcamalarımız oluyor. Savunma Sanayiinde çok ciddi harcamalar yaptık mı? Yaptık. Bizim savunma sanayinde düşünün, yerli milli de yüzde 20'yken biz bunu yüzde 70'lere çıkardık.

İHA'larla, SİHA'larla gerek içerde, gerek Suriye'nin kuzeyinde, gerek barış pınarı harekatında çok ciddi mücadeleler veriyoruz. Biz Libya'ya zevk için gitmedik. Libyalı kardeşlerimiz, özellikle Türkiye'yi davet ettiler. Ve orada da bizim kendi askerimiz var, aynı şekilde yine dost kardeşlerimiz var. Şu anda orada da bu mücadele sürüyor. Bu mücadeleyi de onurlu bir şekilde sürdürüyoruz.

Ekonomide bu söylenenlerin hepsi bir tarafa, benim Hazine ve Maliye Bakanımla ilgili sosyal medyada yaptıkları karalamalar hepsi bunlar yetişemediği üzüme koruk diyorlar. Sen ülkeye bak. Türkiye nerede, batı nerede, dünya nerede...

İşte koronavirüste, biz 150'ye yakın ülkeye biz maskeden tuluma ilaçlara varıncaya kadar her şeyi gönderiyoruz. E bunlar bedelsiz olmuyor, bir şeyle olmuyor. Bunları görmüyor musunuz ya?

Böyle bir dönemde biz hastaneyi bitirdik. E bunlar neyle oluyor? Bu Türkiye'nin gücünü gösteriyor.

Etiketler