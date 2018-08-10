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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'döviz' açıklaması

10.08.2018 - 14:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'döviz' açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dövizdeki hareketlilik ile ilgili 'Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teşekkür ziyaretlerine 24 Haziran seçimlerinde yüzde 82 ile en yüksek oyu aldığı Bayburt'tan başladı. Baksı Müzesi ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler cuma namazı için Ulu Cami’ye gitti. Camide yükselen döviz kuru ile ilgili konuşan Erdoğan, "Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz" dedi.

 


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