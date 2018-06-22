Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni sistemi anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3. havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan yeni hükümet sistemine ilişkin, "Yeni sistem, demokrasinin ve Cumhuriyet'in temel niteliği olan güçler ayrılığını asla zayıflatmıyor tam tersine, daha da güçlendiriyor. Bakanlık sayısını 16'ya indiriyoruz. Dışişleri Bakanlığı AB Bakanlığı ile birleşiyor. Orman Bakanlığı ile Tarım Bakanlığı birleşiyor. 6 Ekonomi Bakanlığı sayısı 3 bakanlığa düşecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da yapımı süren 3. Havalimanından katıldığı ATV ve A Haber ortak yayınında şu mesajları verdi:

F-35 ÇIKIŞI: ALTERNATİFİNİ ÜRETİRİZ

Amerika’daki Senato F-35’lerle ilgili bir karar aldı. Nedir, dediler ki böyle böyle, bu sözleşmenin iptali… 800 milyon dolar ödemişiz, uluslararası bir ahlak var, uluslararası bir hukuk var. Ben bu işin onların arzu ettiği gibi olacağını zannetmiyorum ve bunun Sayın Trump’tan döneceğine inanıyorum.

Bununla dünya durmuyor. Biz bununla ilgili alternatifleri de üretiriz ama Türkiye senin NATO’da stratejik müttefikin, stratejik ortağın olan Türkiye’ye karşı bu tür bir yanlışa Amerika’nın tevessül etmesi, bir defa Amerika’nın kaybınadır. Biz Türkiye olarak şu ana kadar kararlılığımız neyse bundan sonra da bu kararlılığımızı gösteririz.

Oradan olmazsa bir başka yerden olur, daha da olmazsa biz kendi uçağımızı üretir hale de geleceğiz. Şu anda onun da çalışmalarını yapıyoruz. İHA, SİHA’nın yanında bir başka dev uçağın üretimini de gerçekleştiriyoruz, 4.5 ton ağırlığında bir uçak, 1.5 ton bomba taşıma özelliğinde, yine insansız. Buraya nasıl geldi. Kötü komşu bizi ev sahibi yaptı.

ERDOĞAN YENİ SİSTEMİN AYRINTILARINI ANLATTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ayrıntılarını da anlattı. Erdoğan yeni sistemle ilgili olarak özetle şunları söyledi:

“Yeni sistem, demokrasinin ve Cumhuriyetin temel niteliği olan güçler ayrılığını asla zayıflatmıyor tam tersine, daha da güçlendiriyor. Parlamenter sistemde hükümet meclis çoğunluğu içinden çıktığı için pratik yasama yürütme aynı gücün kontrolünde oluyordu.

Hükümetin cenahından gelmeyen hiçbir tasarının Meclis’ten geçme şansı yoktu. Hükümetle Meclis’in irtibatını kopartıyoruz.

Yeni sistemde hükümetin bütçe dışında kanun tasarısı gönderme yetkisi bulunmuyor. Kanun teklifi yetkisi sadece milletvekillerine ait. Dolayısıyla milletvekilleri ve meclis tarihimizde ilk defa kendi iradeleriyle yasama çalışması yapma imkanına kavuşuyor.

Yargı da bu denge içinde çok daha sağlıklı çalışma imkanını bulacak. Yüksek yargı organlarının üye seçiminin bir kısmını cumhurbaşkanı ile meclis arasında dağıtılmış olması bu dengeyi daha da güçlendiriyor.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle bu engelleri ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Yeni dönemde çözüm üreten devlet, sorun çözen devlet, anlayışı ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz yeni sistemle bürokrasiyi azaltacağız.

Daha hızlı karar alacağız. Patenti bana aittir, bunun için çok eleştiri almışımdır. Bir anonim şirket gibi devleti yönetme kabiliyeti demişimdir.

Bundan niye çekiniyoruz aynı şekilde devleti yönetelim ki hızla mesafe alalım. Yeni yönetim modelinde yalın, makamların azaldığı, dijital dönüşümü gerçekleştiren yapı var.

BAKANLIK SAYILARI

Bu konuda hazırız. Yürütme bir defa çok daha hızlı pratik ve sonuç odaklı hareket etmeye imkan sağlayacak. bakanlıklarımızın sayısını azaltmak bakanlıklarımızın işlevselliğini arttırmak ve verimliliğini artırmak için bazı birleşmeler gerçekleştirdik. 37 bakanlık sayısı vardı hemen biz bu sayıyı 26’ya indirdik.

Geri kalmış ülkelerde bol bol bakanlık dağıtıyorsun. Koalisyonları kurabilmek için de bakanlık dağıtıyorlardı. Biz bunu ne yaptık koalisyon olmadığı için rahatladık, 26 ya indirdik. Şimdi ise biz bunu 16’ya indiriyoruz.

Adalet Bakanlığı İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hazine ve Maliye, Hazine bakanlık değildi biliyorsunuz şimdi Hazineyi Maliye ile birleştirerek Hazine ve Maliye Bakanlığı haline getiriyoruz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bir de Dışişleri Bakanlığımız var. Dışişleri bakanlığı da Avrupa Bakanlığı ile birleşmek suretiyle sadece Dışişleri Bakanlığı haline geliyor.

Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı, o da Çalışma ve Sosyal ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının birleşmek suretiyle bunu da tek bakanlık haline getiriyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman ve Su İşleriyle, Gıda Tarım Bakanlığını birleştirmek suretiyle bunu da yine tek bakanlık haline getiriyoruz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını ise Kalkınma Bakanlığı ile Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığını birleştirmek suretiyle bunu da yine tek bakanlık haline getiriyoruz.

KURULLAR VE OFİSLER

Ekonomi noktasında 6 bakanlık var. Önemli bir adım atarak Ticaret Bakanlığına dönüştürüyoruz. 3 bakanlığı burada bir araya getirmiş oluyoruz. Ekonomi yönetimi böylece sadeleşmiş oluyor. 6 olan ilgili bakanlık sayısını 3’e indiriyoruz. Ekonomi yönetimi üretim, finans ve ticaret sac ayaklarına oturtuluyor. Yatırım ofisi ile büyük yatırımlar desteklenerek Türkiye cazibe merkezi haline getiriliyor.

Yeni yapıda bakanlıkların yanı sıra 9 kurul oluşturduk.Yerel yönetim politikaları, sosyal politikalar, sağlık ve gıda politikaları, kültür ve sanat politikaları, hukuk politikaları, güvenlik ve dış politika, ekonomi politikaları, eğitim ve öğretim politikaları, bilim teknoloji ve yenilik politikaları kurulları. Cumhurbaşkanı ile birebir çalışacak kurullar.

Bir başka adımı da şöyle atıyoruz o da, yeni modelde ilk etapta İnsan Kaynakları, Yatırım, Finans ve Dijital Dönüşüm olarak bu 4 tane ofis çok çok büyük önem arz ediyor çünkü bunlar hemen hemen başkana en yakın çalışan kadro, bu bakımdan önemli. Arka bahçemiz olarak çalışacak olanlardı.

Tabii bir de Cumhurbaşkanına bağlı başkanlıklar var ki 8 tane başkanlık burada söz konusu. Bir Genelkurmay Başkanlığı, Milli İstihbarat Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, bu eskiden müsteşarlıktı, başkanlığa dönüşüyor, Milli Güvenlik Kurulu aynı şekilde, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Denetleme Kurulu, İletişim Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı. 8 başkanlık olarak da bunlar çalışıyor.

Buralarda iş dünyasından, üniversitelerden, kültür ve sanat, teknoloji, bilim, ekonomi, dış politika alanlarda uzman kişileri politika inşa süreçlerine dahil edeceğiz. Bürokrasiye takılmadan cumhurbaşkanının öncelikleri doğrultusunda projeleri geliştirecekler. Burada ekonomi yönetiminin birleşmesiyle ülke ekonomide bir sıçramayı gerçekleştirecek. Ekonomideki sıçramanın neticesi halka olacaktır.

BAŞKAN YARDIMCISI SAYISI

Başkan bir talimat verdiyse olacak. 65 kurul ortada görülüyor, bu yapılar kaldırılıyor, 9 kurulun çatısı altında toplanıyor. Bir ortak akıl cumhurbaşkanına bağlı olarak çalışıyor, yapılacak olan bu. 3-5-7 kişiden oluşan bu kurullar üretimler yapacaklar, üretimlerini de cumhurbaşkanına takdim edecekler.

Biz bu çalışmayı yaparken başkanlık sistemini en ideal anlamda yürütenler kimlerse, ABD, Rusya, hatta Latin Amerika ülkelerini inceledik. Avrupa’da yarı başkanlık sistemi olan Fransa’yı, Almanya’yı dahi inceledik. Brezilya’ya bakıldı, bu incelemelerin neticesinde, bir de bizim bir tarihimiz var, Selçuklu’dan bugüne kadar başkanlık sistemi uygulamasıdır, oradan da bir birikimimiz var, arkadaşlarımız hepsinden balarısı gibi aldılar, bu balarısından da balımızı yaptık.

Cumhurbaşkanı yardımcısı sayısı parlamentodaki yapıya bağlı olacak. Oradan görevlendirmeler olduğunda onların milletvekilliği de düşecektir. Parlamentodaki sayı bizim de başkan yardımcıları kararımızı etkileyecektir.”