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Cumhurbaşkanı Erdoğan TÜSİAD toplantısında konuştu

18.05.2017 - 17:28 | Son Güncelleme : 18.05.2017 - 17:40

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3 yıl aradan sonra TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu toplantısına katıldı. Erdoğan’ın ‘onur konuğu’ olarak bulunduğu toplantıda yaptığı konuşmada öne çıkan satırbaşları şöyle:

*Türkiye, bir dizi saldırı karşısında çok ciddi mücadele yürütmek zorunda kalmıştır. Türkiye 35 yıldır terör mücadelesiyle içerde daha sonra ilave dışarda yine Suriye’deki iç savaşın bize yansımasıyla ayrı bir terör mücadelesini vermektedir. Bu ekonomik boyutu da olan bir saldırıydı. 

*Kimse bana örneğin, gezi olaylarının amacının Taksim’deki üç beş ağaç olduğunu söyleyemez. Kimse bana 17-25 Aralık operasyonunun adaleti sağlamak için yapıldığını söyleyemez. Kimse bana bölücü terör örgütünün ve onun güdümündeki partinin başlattığı çukur eylemlerinin masuma maçlar taşıdığını söyleyemez.

*Kimse bana 10 Ağustos ve 7 Haziran seçimlerinin ülkemizin tabii siyasetinin içinde gerçekleştirildiğini söyleyemez. Hele 15 Temmuz’un bu ülkeyi işgale ve bu milleti esir almaya yönelik olmadığını öne süren varsa kusura bakmasın onun aklından ve izanından şüphe ederim.

*Şundan emin olunuz en kötüsü geride kaldı. Bunca saldırıya rağmen ayakları üzerinde duran Türkiye’nin önünde inşallah aydınlık bir gelecek vardır. 16 Nisan bitti, biz hemen tekrar yurt dışında kendimize pazarlar aramaya başladık. 

4.5 MİLYAR DOLARLIK PROJE

*İşte Limakk (Limak İnşaat) burada. Kuveyt’te 4,5 milyar dolarlık bir havalimanının temel atma törenini gittik beraber yaptık. Bu oluşturulan bir pazarın, oluşturulan bir piyasanın nasıl elde edildiğinin ve nasıl oralarda Türk iş gücünün kendine bir piyasa bulduğunun alametidir.

*Arkasından bir Hindistan, Rusya, Çin seyahatimiz oldu ve en son Amerika seyahatimize oldu. Şimdi de üç beş gün sonra belçika’da NATO liderler zirvesine katılacağız. Durmadan, koşarak Türkiye2nin dünyadaki konumunu çok daha güçlü kılmanın gayreti içinde olacağız.

HER YIL 1 MİLYON YENİ İSTİHDAM 

*Ülke ve millet olarak büyüklüğümüzün bir defa farkında olmalıyız. Biz büyük bir milletiz, biz büyük bir ülkeyiz. Bu büyüklük elbette yapmamız gereken işlerin, sorunların, sıkıntıların da büyük olduğu anlamına geliyor. Örneğin Türkiye olarak her yıl 1 milyon yeni istihdam oluşturmak mecburiyetindeyiz. Yıllık büyüme oranımızın yüzde 6’nın altına düşmemesi gerekiyor. 

ÇOK SAYIDA İŞ ADAMI KATILDI
TÜSİAD üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantıya eski TÜSİAD Başkanları başta olmak üzere çok sayıda iş adamı ve iş kadını katılım gösterdi. Nihat Özdemir, Nihat Gökyiğit, Güler Sabancı, Bülent Eczacıbaşı, Ali Koç, Haluk Dinçer, Faruk Eczacıbaşı, Mehmet Göçmen, Muharrem Yılmaz, Ümit Boyner, Cem Boyner, Arzuhan Doğan Yalçındağ, Aclan Acar, Ömer Aras, Sanem Oktar, Gülden Türktan, Murat Özyeğin toplantıya katılan isimler arasında yer aldı.


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