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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Girişimciye düşük faizle kredi verilmeli

23.10.2018 - 08:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Girişimciye düşük faizle kredi verilmeli | Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Finans sektörünün girişimcilerin önünü açması, girişimciye düşük faizle kredi vermesi lazım" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EKOTÜRK TV'nin sorularını yanıtladı. Erdoğan, üretimin yapılabilmesi için yatırıma ihtiyaç olduğunu kaydederek, "Yatırımda tüm finans sektörünün girişimcilerimizin önünü açması lazım. Girişimcilerimize özellikle yüksek faizle değil düşük faizle kredi imkanlarının verilmesi. Bu verildiği anda benim girişimcim çok daha rahat yatırım yapacaktır. Bu yatırım istihdamı getirecektir. Bu istihdamla beraber de üretim çok daha farklı boyutlara gelecektir. Bu endişe edilen enflasyon olayını da bu düşük faiz aşağı çekecektir" dedi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; faizin sebep enflasyonun netice olduğu görüşünü tekrar eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Göreve geldiğimizde yüzde 73 idi faiz, enflasyon yüzde 30'du. Biz faizi aşağı çektik. Faizi biz 4.6'ya aldığımızda enflasyon yedi küsür altıydı. Buraya çektik. Onun için bir ilke söylüyorum, faiz sebeptir, enflasyon neticedir.

"Bunu bir defa bilmeleri, öğrenmeleri lazım. Ben damdan düşen adamım, onlar damdan düşerek konuşmuyorlar. Onlar sadece sayfaların arasından konuşuyorlar ama bunu yaşayanlar da dünyada böyle olduğunu gayet iyi biliyorlar. Bu yapıldığı anda düşük faizde, özellikle girişimciye sağlanacak krediler, onların da üretimini, istihdamını artıracaktır. Bununla beraber de kalkınma hareketi çok daha güçlü şekilde devam edecektir."


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