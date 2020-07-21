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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomimiz bağışıklık sistemini güçlendiriyor

21.07.2020 - 16:21 | Son Güncelleme :
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomimiz bağışıklık sistemini güçlendiriyor | Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomimizin bağışıklık sistemini küresel türbülanslara karşı güçlendiriyor, art niyetli finansal girişimler konusunda önlemleri alıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi İki Yıllık Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın yaptığı konuşmadan ekonomi ile ilgili öne çıkanlar şöyle: 

* Ekonomimizin bağışıklık sistemini küresel türbülanslara karşı güçlendiriyor, art niyetli finansal girişimler konusunda önlemleri alıyoruz

* Geçen yıl ilan ettiğimiz 12 yeni endüstri bölgesinde özel sektörümüz yaklaşık 8,5 milyar dolarlık yatırım planlıyor

* Kocaeli'nden İzmir'e teknoloji koridoru kuruyoruz; hedefimiz 2023'e kadar ülkemizden en az 10 tane milyar dolarlık yeni şirket çıkarmak

* Geçen yıl ilan ettiğimiz 12 yeni endüstri bölgesinde özel sektörümüz yaklaşık 8.5 milyar dolarlık yatırım planlıyor

* Hazine ve Maliye son yıllarda ülkemizin en çok mücadele verdiği alanların başında geliyor

* Cumhurbaşkanlığı sisteminin hayata geçmesinin hemen ardından ekonomimiz kur saldırılarının ve yaptırımlarının hedefi oldu

* Saldırılarla mücadele kapsamında ekonomimizin bağışıklık sistemini küresel türbülanslara karşı güçlendiriyor, spekülatif ve art niyetli finansal girişim konusunda önlemleri alıyoruz

* Katma değerli istihdama ve ihracata dayalı üretimi önceleyen bir ekonomik işleyişi yerleştirmeye çalışıyoruz

* Özel sektör için uzun vadeli ucuz ve sürdürülebilir finansman modellerine sahip bir ekonomi hedefliyoruz

* Swap piyasasında aldığımız önlemlerle TL'ye karşı art niyetli girişim kanallarını tıkadık

* BIST swap piyasası vasıtasıyla Türk bankalarının kendi aralarındaki döviz işlemlerini yabancı bankalara gerek kalmaksızın yapabilmelerine imkan sağladık

* TL'nin faizinin yurtdışında değil ülkemizde belirlenmesi icin TLREF çalışmasını yaptık

* Kur saldırısı sonrası normalleşme dönemini enflasyon ve faizle mucadelede eşine az rastlanır bir başarı ile kapattık

* Bu dönemde, %24'e kadar çıkan TCMB politika faizi %8.25'e indi; %35'lere yükselen piyasa faizlerinde de %8'e kadar gerilemeyi sağladık

* Spekülatif ataklarla %25'in üzerine çıkan enflasyonu yeniden tek hanelere kadar indirdik

* Ticarette ihracatımızı destekleyecek, ithalatı azaltacak, cari dengeyi açıktan fazlaya çevirecek bir stratejiyi hayata geçirdik


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