‹ Önceki Haber TOKİ’nin 'yüzde 24 indirim kampanyası' başlıyor TOKİ’nin 'yüzde 24 indirim kampanyası' başlıyor Sonraki Haber › Türkiye Bankalar Birliği’nden kredi yapılandırma açıklaması Türkiye Bankalar Birliği’nden kredi yapılandırma açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizde kriz falan yok

19.09.2018 - 14:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizde kriz falan yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kriz falan sakın ha bunlara aldanmayın. Bunların hepsi manipülasyon. Bizde kriz falan yok' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Gaziler Günü Töreni'nde konuştu. İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Kimi eşlerini, kimi babalarını, kardeşlerini kaybeden vatandaşlarıma milletin evinden saygılarımı iletiyorum. Her gazimiz, her şehidimiz milletimizin ortak değeridir. Bu millet topyekün gazi bir millettir.  Bu topraklarda boşluk yok, her tarafta şehitlerimizin gazilerimizin kanları vardır. Biz Alparslan’la başladık, Osman Gazi ile yürüdük, Gazi Mustafa Kemal’le cumhuriyeti inşa ettik. Şimdi ihya dönemini yaşıyoruz.

"BİZDE KRİZ FALAN YOK"

Kriz falan sakın ha bunlara aldanmayın. Bunların hepsi manipülasyon. Bizde kriz falan yok. AVM’lerde şurada burada manipülasyon yapanlara aldanmayın. Bundan sonra bu ülkede dolarla avroyla şunla bunla kira yok. Bundan sonra bu ülkede Türk lirası geçerli. Aksi takdirde bunun bedelini öderler. Burası Amerika değil. Burada Türk lirasının hükmü vardır. Türk lirasıyla mağazanı kiraya verirsin. Zaruretler ayrıdır.

Teröristlerin hain saldırıları karşısında vakur bir duruş sergileyen halkımız hain örgütlerin emeline ulaşmasına izin vermemiştir. Son örneğini 15 Temmuz’da yaşadık. Sadece telefondan size haydi meydanlara dedik, milyonlar meydanlara döküldü. Ne olacak diye düşünmediler, sadece vatan dediler. Meydanlarda F-16’lara karşı, tanklara toplara karşı ellerinde hiçbir silahı yoktu. Benim vatandaşımın elinde sadece bayrak vardı. Benim milletim şunu biliyordu, bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. 16 saatte bu millet o FETÖ denilen alçak terör örgütüne karşı zaferle kucaklaştı. Bu millet bu destanı Çanakkale’de de yazdı.

Son yıllarda yaşadığımız hadiselerin de ülkemiz için dönüm noktası olduğuna inanıyorum. Ülkemizi köşeye sıkıştırmak için atılan her adım daha büyük kapıların açılmasıyla neticelenmiştir. Her doğum gibi bu yeni sürecin de elbette sancıları vardır. Her kutlu doğum sancılı olur. Bu süreçte sehitlerimizin ardından ağladık, gazilerimizin acılarını paylaştık. Hiçbir zaman yeise kapılmadık. Mücadeleden vazgeçmedik.

“HER İKİ TARAFIN SAVUNMA BAKANI O BELGEYE İMZAYI ATTILAR”

Az önce savunma bakanım ifade etti, Sayın Putin’le Soçi’de yaptığımız görüşmelerde İdlib’le ilgili o barış sürecini nasıl başlattığımızı ifade ettiler. Her iki tarafın savunma bakanı o belgeye imzayı attılar. İdlib’de kan dökülmesin. 12 madde sıralandı, imzalar atıldı.

Bu, sınırlarımızın ötesinde barışa atılan bir adımdır. Bize kurulan tuzakların nasıl dönüp hainlerin başına musallat olduğuna hep beraber şahit olduk."


‹ Önceki Haber TOKİ’nin 'yüzde 24 indirim kampanyası' başlıyor TOKİ’nin 'yüzde 24 indirim kampanyası' başlıyor Sonraki Haber › Türkiye Bankalar Birliği’nden kredi yapılandırma açıklaması Türkiye Bankalar Birliği’nden kredi yapılandırma açıklaması
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
96.492 Değişim: 1,69% Hacim : 7.416 Mio.TL Son veri saati : 17:31
Düşük 95.272 19.09.2018 Yüksek 96.492
Açılış: 95.480
6,2606 Değişim: -1,95%
Düşük 6,2333 19.09.2018 Yüksek 6,4203
Açılış: 6,3848
7,3012 Değişim: -2,09%
Düşük 7,2781 19.09.2018 Yüksek 7,5062
Açılış: 7,45685
242,03 Değişim: -1,65%
Düşük 241,17 19.09.2018 Yüksek 248,63
Açılış: 246,09
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.