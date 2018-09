Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizde kriz falan yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kriz falan sakın ha bunlara aldanmayın. Bunların hepsi manipülasyon. Bizde kriz falan yok' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Gaziler Günü Töreni'nde konuştu. İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Kimi eşlerini, kimi babalarını, kardeşlerini kaybeden vatandaşlarıma milletin evinden saygılarımı iletiyorum. Her gazimiz, her şehidimiz milletimizin ortak değeridir. Bu millet topyekün gazi bir millettir. Bu topraklarda boşluk yok, her tarafta şehitlerimizin gazilerimizin kanları vardır. Biz Alparslan’la başladık, Osman Gazi ile yürüdük, Gazi Mustafa Kemal’le cumhuriyeti inşa ettik. Şimdi ihya dönemini yaşıyoruz.

"BİZDE KRİZ FALAN YOK"

Kriz falan sakın ha bunlara aldanmayın. Bunların hepsi manipülasyon. Bizde kriz falan yok. AVM’lerde şurada burada manipülasyon yapanlara aldanmayın. Bundan sonra bu ülkede dolarla avroyla şunla bunla kira yok. Bundan sonra bu ülkede Türk lirası geçerli. Aksi takdirde bunun bedelini öderler. Burası Amerika değil. Burada Türk lirasının hükmü vardır. Türk lirasıyla mağazanı kiraya verirsin. Zaruretler ayrıdır.

Teröristlerin hain saldırıları karşısında vakur bir duruş sergileyen halkımız hain örgütlerin emeline ulaşmasına izin vermemiştir. Son örneğini 15 Temmuz’da yaşadık. Sadece telefondan size haydi meydanlara dedik, milyonlar meydanlara döküldü. Ne olacak diye düşünmediler, sadece vatan dediler. Meydanlarda F-16’lara karşı, tanklara toplara karşı ellerinde hiçbir silahı yoktu. Benim vatandaşımın elinde sadece bayrak vardı. Benim milletim şunu biliyordu, bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. 16 saatte bu millet o FETÖ denilen alçak terör örgütüne karşı zaferle kucaklaştı. Bu millet bu destanı Çanakkale’de de yazdı.

Son yıllarda yaşadığımız hadiselerin de ülkemiz için dönüm noktası olduğuna inanıyorum. Ülkemizi köşeye sıkıştırmak için atılan her adım daha büyük kapıların açılmasıyla neticelenmiştir. Her doğum gibi bu yeni sürecin de elbette sancıları vardır. Her kutlu doğum sancılı olur. Bu süreçte sehitlerimizin ardından ağladık, gazilerimizin acılarını paylaştık. Hiçbir zaman yeise kapılmadık. Mücadeleden vazgeçmedik.

“HER İKİ TARAFIN SAVUNMA BAKANI O BELGEYE İMZAYI ATTILAR”

Az önce savunma bakanım ifade etti, Sayın Putin’le Soçi’de yaptığımız görüşmelerde İdlib’le ilgili o barış sürecini nasıl başlattığımızı ifade ettiler. Her iki tarafın savunma bakanı o belgeye imzayı attılar. İdlib’de kan dökülmesin. 12 madde sıralandı, imzalar atıldı.

Bu, sınırlarımızın ötesinde barışa atılan bir adımdır. Bize kurulan tuzakların nasıl dönüp hainlerin başına musallat olduğuna hep beraber şahit olduk."