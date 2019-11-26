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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bırakın doları moları; Türk Lirası'na dönelim

26.11.2019 - 12:56 | Son Güncelleme :
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bırakın doları moları; Türk Lirası'na dönelim | Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bırakın doları moları; paramıza, Türk Lirası'na dönelim. Türk Lirası artık kaybettirmiyor. Milliliğimizi, yerliliğimizi burada da gösterelim" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Meclis grup toplantısında konuştu. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bir süredir ekonomideki toparlanma süreci tüm hızıyla sürüyor. Toparlanırken bunlar hala battık, bittik gibi ifadeler kullanıyor. Açıklanan her veri bunları yalanlıyor

Tüm milletime sesleniyorum bırakın doları moları, paramıza dönelim. TL kaybettirmiyor artık. TL’ye dönelim milliliğimizi yerliliğimizi burada da gösterelim

Tarım Kredi Kooperatiflerimiz ilk etapta 500 noktada Tarım Kredi Kooperatifi olarak kendi satış mağazalarını ilk etapta açacak ve bu sayıyı da daha sonra arttırmaya devam edecek

Batılı ülkeler ülkemize karşı sanayi savunma ambargosu uyguluyor.

Türkiye örneğini ancak savaş durumunda karşılaşabilecek sertlikte bir ambargo ile karşı karşıya.

Ancak savunma sanayimiz tüm bu kuşatmaları etkisiz hale getirebilecek hale gelmiştir.

Bize silahlı ve silahsız insansız hava aracı vermemişlerdi, ürettik. Helikopter vermediler onu da ürettik.

Arifiye’deki tank palet fabrikası ile alakalı yalan üstüne yalan. 20 milyar dolar. Adam rakam bilmiyor

Burayı satmadığımızı söylemiş olmamıza rağmen devamlı buranın satıldığını söylüyor. Bu fabrika satılmamıştır, 25 yıllığına burası Katar ve Türk sermayesinin ortaklığı ile çalıştırılan BMC firmasına tahsis edilmiştir. Burada satış yok. Burası mevcut tanklarımızın tamir bakımı burada yapılacak. Gerekirse burada sıfır üretim de yapılacak. Bay Kemal bunları öğren

Tüm bunlarla beraber sözleşmede bir şart daha var. 50 milyon dolar bu kiralamayı yapan yatırım yapacak. İçerdeki makinelerin hepsi falan yenilenmeye muhtaç. Bu adımı BMC birlikte atacaklar

İstediği kadar yalan söylesin, yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Bu firma burada çalışmalarını sürdürüyor

Bize tüfek, tabanca vermeyince sandılar ki elimiz boş kalacak. Daha iyisini ürettik.

Milyonlarca dolar maliyetle dışardan aldığımız havadan havaya füzelerin yerli ve milli muadillerinin üretimi için gün sayıyoruz

Bozdoğan füzesi 2020 yılında test atışlarının ardından TSK envanterine girecek

Havadan havaya silahlarımız da yerli ve milli olacak

İlk milli deniz seyir füzemiz Atmaca başarı ile fırlatıldı

Ülkemizi ve savunmamızı yeni gelişmelere hazırlıyoruz.


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