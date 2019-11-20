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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2020 faizin daha da düştüğü yıl olacak

20.11.2019 - 12:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2020 faizin daha da düştüğü yıl olacak | Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara indirerek ülkemizin üzerindeki kara bulutları dağıtıyoruz. 2020 faizin daha da düştüğü yıl olacak" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Biz hükümete geldiğimizde devlet vatandaşına borçluydu. Bay Kemal bunu iyi dinle…

Devlet zorunlu tasarruf diyerek konut edindirme yardımı diyerek vatandaşlarından para kesmiş ancak ne bunun gereğini yerine getirmiş, ne de parayı geri ödemişti.

Sistemdeki kişi sayısı 10 milyonu buluyordu. Hükümete geldikten sonra bu kesintilerin ana parası ve nemasından oluşan parayı biz bunu ödeyeceğiz dedik ve ödedik hak sahiplerine

1987-1995 arasında konut edindirme yardımı adı altında yapılan kesintiler vardır. 8 milyon kişiye 3.5 milyarın üzerindeki ödemeyi biz yaptık. 23.5 milyar dolar IMF borcunu da son kuruşuna kadar biz ödedik

Bunlar geçenlerde bize nasihat ediyorlardı, yine IMF’den borç almanız lazım dediler. Buraya gelenlerle özel toplantılar yapıp kıvırmaya kalktılar.  Bunu yaparız, yapmakta sakınca yok da size mi kaldı ya!

Bunların hepsi de bizden önceki dönemlerde toplanıp harcanan ve bize kalan borçlardır

2003-18 arasında ülkemizi ortalama yüzde 5.6 büyüttük. Cari işlemler dengemiz artık fazla veriyor

Kamu borçlanma oranımızda bir parça artış yaşanmışsa da AB kriterlerine göre iyi durumdayız.

Enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara indirerek ülkemizin üzerindeki kara bulutları dağıtıyoruz.

2020 faizin daha da düştüğü yıl olacak.

Gelin yatırım yapın. Her sektöre sesleniyorum. Gel yatırım yap… Bankalarımızın kapıları sizlere açık

Kendi parana dön ve kendi paranı kullanmaktan çekinme.

Milli para ile adım atma dönemine döndük, bunu başarı ile yürütmek durumundayız.

Yatırımcımıza sesleniyorum, endişe etmeyin. Lütfen kendi alanınızda yatırım yapmaya devam edin.

Demokrasi ve hukuk devletimizi güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızdan asla taviz vermiyoruz.

Son dönemdeki en önemli demokrasi hamlemiz cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmemiz olmuştur.

Gücünü milli iradeden alan yönetim anlayışının milletimizi çok daha güçlü kıldığını düşünüyoruz.


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