Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Merkez'in kararını değerlendirdi

Gedikli, "Fiyat istikrarı ve mali disiplin için ne gerekiyorsa kurumlarımız bunun gereğini yapıyor" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Gecelik Likidite Penceresinde (GLP) 50 baz puan artırıma gitti. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli, Merkez Bankasının faiz kararını Twitter üzerinde değerlendirdi. Gedikli, "Fiyat istikrarı ve mali disiplin için ne gerekiyorsa kurumlarımız bunun gereğini yapıyor." dedi.

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Gedikli, Merkez Bankasının GLP faiz oranını yüzde 11.75'ten yüzde 12.25 seviyesine çıkardığını, politika faizi ile koridorun alt ve üst bantlarında değişiklik yapılmadığını hatırlatarak, "Önümüzdeki dönemde hükümetimizin aldığı ekonomik tedbirlerin olumlu sonuçları rakamlara yansıdıkça, yapısal reformlar hayata geçtikçe Türkiye ekonomisini çok daha sağlam ve emin adımlarla ilerlerken göreceğiz" şeklinde görüş belirtti.