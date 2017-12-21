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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ertem'den 'faiz' açıklaması

21.12.2017 - 13:11

Merkez Bankası'nın GLP'nin altında bir artış yaptığı için eleştirildiğini söyleyen Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Ertem, bu eleştirileri yanlış bulduğunu, MB'nin enflasyon beklentilerine dönük olarak karar verdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem, ekonomi ve finans gündemindeki son gelişmeleri değerlendirdi. Merkez Bankası'nın geçtiğimiz hafta yaptığı faiz hamlesini değerlendiren Ertem, NTV canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Ertem: Merkez Bankası piyasanın beklentisi altında bir GLP artışı yaptığı için eleştirildi, ben bunu yanlış buluyorum. Merkez, önümüzdeki dönem enflasyonda düşüş beklediğine göre, bu bağlamda bir karar aldığını düşünüyorum" dedi. Ertem, ayrıca "MB'nin kararı konusunda biraz daha soğukkanlı yorumlar yapılması kanaatindeyim" ifadesini kullandı.

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4. çeyrek öncü göstergelerinin büyümenin süreceğini gösterdiğini dile getiren Ertem, "2018 büyümesinin OVP'yi aşan bir trendde devam edeceğini öngörüyorum" dedi. Cemil Ertem, "Yüzde 7 ortalama bir büyümenin sürekli olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Ertem, KGF desteğinin gelecek yıl da devam edeceğini söyleyerek, "KGF'de binde 7 bir takibe düşen alacak oranı vardı, bu binde 3'e düştü" bilgisini paylaştı.

Dövizle borçlanmaya sınırlama getirilmesi çalışmasıyla ilgili değerlendirmede bulunan Ertem, leasing sektörünün kapsam dışı olacağını, yatırım, makineteçhizat alımına da sınırlama olmayacağını düşündüğünü bildirdi.


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