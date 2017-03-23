Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ertem: Kurda oynaklık ortadan kalktı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ertem, "Kur istikrar kazandı, oynaklık ortadan kalktı" şeklinde açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi. ABD ve İngiltere'nin tablet yasağıyla ilgili konuşan Ertem şunları söyledi: "Bu kesinlikle bir korumacılık kararı. Merkel'in ABD'ye ziyaretinden hemen sonra alınmış bir karar. Bu kural dışı bir korumacılık kararı. Gelişmiş ülkeler giderek korumacı önlemlere başvuracaklar, bize bunu gösteriyor. Gelişmiş ülkeler krizi aşmak için korumacılığa sığındı. Bu önlemlerin onların aleyhine olacağını düşünüyorum. Burada makul bir aklın devreye girmesi gerekiyor. Umarım ki bu karar geçici olacaktır. Bu korumacılığın sonu yok. Dünyadaki krizi derinleştirir. Hem İngiltere, hem ABD'nin bu kararı gözden geçireceğini düşünüyorum. Türkiye'nin de atacağı adımlar olacaktır. Tabii ki sessiz kalmayacağız. Türkiye'ye dönük çok ciddi korumacılık kararı. Bunun geçici olduğunu düşünüyoruz. THY ABD'li fonların da yatırım yaptığı bir havayolu şirketi."

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"KURDA OYNAKLIK ORTADAN KALKTI"

ntv.com.tr'de yer alan habere göre; döviz kurunun seyrini yorumlayan Ertem, "Kur istikrar kazandı, oynaklık ortadan kalktı. Türkiye'nin inşallah kurda oynaklık gibi bir sorunu olmayacaktır" dedi.

Ertem, işsizliğin 2017'de giderek azalan bir trend izleyeceğini belirtti.

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