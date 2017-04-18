Credit Suisse: Türk bankaları cazip

Credit Suisse tarafından yayınlanan raporda Türk bankalarının bölgesel benzerlerine göre cazip olduğu ve bankalarının kar artış hızının piyasanın dikkatinden kaçtığı belirtildi.

Credit Suisse analisti Ateş Bulur tarafından kaleme alınan bir araştırma raporunda Türk bankalarının kar artış hızının, piyasanın dikkatinden kaçtığı belirtildi. Raporda, Türk bankalarının bölgesel benzerlerine ve yurt içi finans dışı kesime göre cazip olduğu ifade edildi.

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Türkiye bankacılık sektöründe risk-getiri dengesinin geliştiği belirtilen raporda, 16 Nisan anayasa referandumunun ardından kurumun kısa vadedeki istikrar beklentisinin altı çizildi. Araştırma raporunda değerlemelerin Türkiye ekonomisinde bir daralmayı fiyatlıyor gibi göründüğü, buna karşın 2009 yılına benzer bir makroekonomik senaryo ihtimalinin çok düşük olduğu vurgulandı.

Raporda, Kredi Garanti Fonu'nun belirli kredilerdeki sermaye kısıtlamalarını önemli ölçüde kaldırmasıyla, yetkililerin banka kazançlarını desteklemeye yönelik attığı en önemli adım olduğu belirtildi.