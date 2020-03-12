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Corona virüs İtalya'da turizm sektörünü vurdu

12.03.2020 - 13:30
Corona virüs İtalya'da turizm sektörünü vurdu | Ekonomi Haberleri

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19), İtalya'nın ekonomisini, özellikle de gelirlerinde önemli yer tutan turizm sektörünü vurdu.

İtalya'da, yaklaşık üç haftadır ülkeyi etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle 827 kişi yaşamını yitirdi, 12 bini aşkın kişiye virüs bulaştı.

Her yıl milyonlarca turist ağırlayan, Dünya Turizm Örgütünün (DTÖ) verilerine göre en çok ziyaret edilen 5'inci ülke olan İtalya'da koronavirüs endişesi nedeniyle bugünlerde turizm can çekişiyor. Ülke ekonomisinde yüzde 15 payı bulunan turizm sektörü, Kovid-19 salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında geliyor.

AA muhabiri, başkent Roma'da otel işletmecisinden taksi şoförüne, faytoncudan restoran sahibine, ekmeğini kazanmada turizmin önemli yer tuttuğu kesimlerin nabzını tuttu.

Roma’nın merkezinde 35 yıldır otel işlettiğini anlatan Andrea Valentini, "Samimi olmak gerekirse bu 35 yılda ilk kez böyle bir krizle karşı karşıyayız. Geçmiş yıllarda karşı karşıya kaldığımız krizler bunun kadar ağır değildi. Son olarak tamamen boş kalmış durumdayız. Bahar aylarındaki iptalleri görmekte olduğumuzu göz önünde bulundurursak, geleceğe yönelik özellikle yaz için tahminlerimiz ne yazık ki pek parlak değil. Durum gerçekten çok ama çok dramatik." diye konuştu.

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Kayıplarının ne kadar olduğu sorusuna Valentini, "Geçen yıl yüzde 93 doluluk oranımız vardı. Bu yıl ise yüzde 28’lik bir orandayız." yanıtını verdi.

Valentini, daha önce yaşanmayan acil duruma hazırlıksız yakalandıklarını belirterek, "Böylesi daha önce hiç olmadı. Böyle bir acil durumu idare etmek, kararlar almak da hiç kolay değil. Geçen akşam, Başbakanımıza önemli kararlar aldıracak noktaya geldi." ifadelerini kullandı.

Normalde dünyanın pek çok yerinden oteline turistlerin geldiğini anlatan Valentini, "İptallerin çoğu ABD, Fransa, İngiltere, İspanya'dan ve diğer ülkelerden geldi ama bu dönemde öne çıkan bir ülke yok. Geçen akşam Başbakan’ın bütün İtalya’yı 'kırmızı bölge' ilan ettiği açıklamasını dinlerken buna şaşırmadım hatta belki bunun daha önce yapması gerekirdi diye düşündüm." değerlendirmesinde bulundu.

Otelini de gezdiren Valentini, şu an için 34 odasından 7'sinin dolu olduğunu belirtti.

TAKSİCİLERİN İŞLERİ DÜŞÜŞTE

Taksi şoförü Stefan Santucci ise işlerindeki düşüşe işaret ederek, şunları kaydetti: "Roma ve İtalya’nın içinden geçtiği bu durum nedeniyle ne yazık ki işlerim yüzde 80 düştü. Anlıyorum tabii ki sağlık ilk sırada gelir ama işlerimizdeki düşüş de apaçık. Bu durum taksilerde olduğu gibi diğer sektörlerde de aynı. Birkaç haftadır, yani bu durum ortaya çıkmaya başladığından beri üç haftadır işlerimiz düşmekte. 2 saatte bir sıra geliyor çünkü çok az kişi var. Trenler, uçaklar boş. Çok çok az insan var."

FAYTONCU ANGELO: "TURİZM KALMADI"

Roma’nın turistik noktalarından Pantheon Bazilikası’nın önüne "Levante" isimli atıyla park ederek, müşterisini bekleyen faytoncu Angelo da "11 yıldır bu işi yapıyorum. Hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım." dedi.

Yaşananların küresel bir olay olduğunu belirten Angelo, "Ciddi bir durum, özellikle sağlık açısından. İşlerimizin de azaldığını söylemek önemli burada. Ama işler de düşüşte ben turizmle alakalı bir iş yapıyorum. Turizm kalmadı. Kısıtlayıcı bir önlem alındı, bence daha sert de olabilirdi." şeklinde konuştu.

Angelo, mevcut durum karşısında hükümetin baştan her şeyi bloke edip daha sıkı karantina uygulaması gerektiğini, işe gitmeyi de tercihe bırakamaması gerektiğini savundu.

RESTORAN SAHİBİ GARBİNİ: "EKONOMİK AÇIDAN DA TAM ANLAMIYLA FELAKET"

Roma’nın iki turistik destinasyonu Trevi Çeşmesi ile Pantheon arasındaki caddede restoranı bulunan Stefano Garbini ise hükümetin sıkı karantina uygulamasını daha önce hayata geçirmesi gerektiğini ifade etti.

Garbini, şunları kaydetti: "Geç kalındığını düşünüyorum. Ekonomik açıdan da tam anlamıyla felaket. İtalya, sizin de gördüğünüz gibi tamamen izole olmuş durumda. Artık kimse yok, hiç turist yok. Sağlık bakımından da endişeleniyoruz dışarı çıkarken düşünüyoruz, bizi de alarm durumuna geçirdiler. Dışarı çıkarken acaba bir tehlike var mıdır diye ciddi şekilde düşünmeye başladık. Umuyoruz ki bütün bu durum en kısa sürede kesin olarak çözüme kavuşur. Bir öngörüde bulunamıyorum. Umutsuzuz ve giderek ağırlaşan yük bütçemizde hissediliyor. Birkaç ay içinde çözülmesini umuyorum."

Hükümete, küçük işletmelerin vergi ödemesini durdurması çağrısında bulunan Garbini, aynı zamanda bu şekilde açık olmaktansa belli süreliğine restoranını kapatmayı tercih edeceğini söyledi.

Garbini'nin AA’ya verdiği demecin ardından akşam saatlerinde İtalyan hükümeti, yeni bir kanun hükmünde kararname çıkartarak, ülke genelindeki tüm restoran, kafe ve barları kapattığını açıkladı.


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