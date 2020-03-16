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Corona virüs Alman ekonomisini zayıflatacak

16.03.2020 - 17:09
Corona virüs Alman ekonomisini zayıflatacak | Ekonomi Haberleri

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'nca "Yeni tip Corona virüsün (Kovid-19) ne kadar hızlı ve ne kadar yayılacağı hala belirsiz ancak gelişmelerin çok hızlı ilerlemesi nedeniyle önemli ekonomik etkiler öngörmek zorundayız" denildi.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, ülke ekonomisine yönelik aylık raporunu yayımladı. Bu yılın başında ülkedeki ekonomik faaliyetlerde bir canlanma olduğu belirtilen raporda, "Alınan siparişler ve sanayi üretimi yılın başında önemli ölçüde arttı. İmalat sektöründe iş beklentileri şubatta bir miktar iyileşme gösterdi ancak Kovid-19'un ekonomik etkisi henüz fiyatlandırılmadı." ifadeleri kullanıldı.

Ülkede özel tüketim göstergelerinin karışık sinyaller vermeye devam ettiği, istihdamda durgunluk yaşandığı aktarılan raporda, Corona virüsün dış ticaret üzerindeki olumsuz etkisi nedeniyle artık ilk çeyrekte ekonomik bir büyüme beklenmediği kaydedildi.

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Ekonominin en erken üçüncü çeyreğe kadar istikrar kazanmasının beklenmediğine yer verilen raporda, Almanya'nın ekonomik büyümesinin tedarik zincirlerindeki olası aksaklıklardan ve çalışmaların askıya alınması nedeniyle üretim kaybından, düşük ihracat talebinden ve iç ekonomide önemli tüketici harcamalarının düşmesinden etkilenmesinin beklendiği aktarıldı.

Kovid-19'un etkisinin; gücü ve süresi ile ilgili elde anlamlı bir ekonomik veri olmadığı için henüz güvenilir bir şekilde tahmin edilemeyeceği belirtilen raporda, "Ayrıca, Corona virüsün ne kadar hızlı ve ne kadar yayılacağı hala belirsiz ancak gelişmelerin çok hızlı ilerlemesi nedeniyle önemli ekonomik etkiler öngörmek zorundayız." denildi.
Almanya'da ekonomi geçen yıl yüzde 0,6 büyüdü. Hükümet, Corona virüs salgını öncesi büyümenin bu yıl yüzde 1,1'e yükselmesini bekliyordu.

Bu arada, Alman Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BaFin), Corona virüsün şu anda önemli bir yük olmakla birlikte Almanya'nın mali sektörüne yönelik sistematik bir risk görünmediğini duyurdu.


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