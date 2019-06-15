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Collezione’a yabancı ortak geliyor

15.06.2019 - 10:30 | Son Güncelleme :
Collezione’a yabancı ortak geliyor | Ekonomi Haberleri

Türkiye genelinde 65, yurtdışında 29 mağazası bulunan, ürünleri 28 ülkeye ihraç edilen Collezione (Akyiğit Mağazacılık AŞ), bu yılın başında konkordato istedi.

Hürriyet gazetesinden Dinçer Gökçe'nin haberine göre; 850’ye yakın çalışanı ve 300 tedarikçisi bulunun markanın mali dengesi, geçen yıl döviz kurlarında yaşanan sert yükseliş nedeni ile bozuldu. Konkordato talep eden şirketin davasında çok sayıda alacaklı da müdahil oldu. Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde önceki gün görülen duruşmada taraf avukatları son savunmalarını yaptı.

KISMİ ÖDEME YAPILDI

Şirket avukatları yaptıkları savunmada, 1 yıllık kesin mühletin verilmesi yönündeki taleplerini yineledi. Avukatlar duruşmada yaptıkları açıklamada “Şirket 1987’den beri ticari faaliyetlerine devam ediyor. 28 ülkede ihracat noktası var. 50 milyon TL’ye mal aldı. İşçilik ödemelerini ise yapıyor. Hisse devriyle ilgili yabancı şirket tarafından kısmi ödeme yapıldı. Devir işlemi kısa süre içinde sonuçlanacaktır” dedi. Müdahil avukatları ise, kesin mühlet talebinin reddine karar verilmesini istedi.

1 YILLIK SÜRE ALDI

Mahkeme, tarafların savunma ve taleplerini aldıktan sonra kararını verdi. Mahkeme, 18 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 yıllık kesin mühlet verdi. Bu süreçte, şirkete yönelik herhangi bir haciz  yapılamayacak. Mahkeme, konkordato komiser heyetinin görevinin ise devamına karar verdi.

DEĞERİ 250 MİLYON TL

Dava devam ederken, Gürcistan ve Nijerya’dan iki firma ile ortaklık görüşmeleri yürütüldü. Nijeryalı Iron Products Industries ile gizlilik sözleşmesi imzalandı. Bu süreçte hazırlanan bir rapora göre şirketin değeri 250 milyon TL . Şirketin borcu ise 190 milyon TL seviyesinde. Edinilen bilgiye göre satışı yapılacak hisse oranı yüzde 50’nin altında. Bilirkişi raporuna göre hisse satışından 110 milyon TL’lik bir kaynak elde edilmesi bekleniyor.


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