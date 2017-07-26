Coca-Cola'nın kârı beklentileri aştı

Coca-Cola'nın ikinci çeyrek kârı beklentileri aştı.

Coca-Cola tarafından açıklamaya göre şirket, yılın ikinci çeyreğinde şirketin karşılaştırılabilir hisse başına karı tahminlerini aştı. Şirketin ikinci çeyrek karı, 59 cent seviyesinde gerçekleşerek 58 centlik ortalama tahmini aştı. Uzman tahminleri 53 cent ve 60 cent arasında değişiklik gösterdi.

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Coca-Cola'nın aynı dönemdeki faaliyet karı 9.71 milyar dolar ile 9.65 milyar dolarlık tahmini geride bıraktı. Faaliyet karına ilişkin tahminler 8.87 milyar dolar ile 10.0 milyar dolar arasında değişti.

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