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CNR Food İstanbul’dan ihracata büyük destek

05.09.2018 - 16:15
CNR Food İstanbul’dan ihracata büyük destek

Dünya’nın en büyük gıda fuarı olma hedefiyle organize edilen CNR Food İstanbul, 86 ülkeden gelen ziyaretçiyi ve 1600 markayı ağırlıyor. 8 Eylül’e kadar devam edecek fuarda, Çekya, Hindistan, Rusya, Özbekistan, Çin ve Malezya gibi ülkeler pavilyon olarak yer alıyor.

Gıda, paketleme, ambalaj ve ev dışı tüketim sektörlerini aynı tarihte, tek çatı altında 2.kez toplayan “CNR Food İstanbul, CNR Ambalaj İstanbul ve Ev Dışı Tüketim Ürünleri ve Tedarikçileri buluşması, CNR Expo Yeşilköy’de kapılarını açtı. Çekya, Hindistan, Rusya, Özbekistan, Çin ve Malezya gibi ülkelerin pavilyon olarak yer aldığı CNR Food İstanbul Fuarı’nda Ticaret Bakanlığı ve İstanbul İhracatçı Birlikleri’nin desteği ile UR-GE Projeleri, Alım Heyetleri ve gıda sektörünün en büyük B2B ikili iş görüşmeleri düzenleniyor.

CNR Food İstanbul’u dünyanın en büyük gıda fuarı yapma amacıyla organize ettiklerine vurgu yapan CNR Holding Genel Koordinatörü Cem Şenel, “İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği ve Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu işbirliğinde organize edilen CNR Food İstanbul, 86 ülkeden 65 bin yerli ve yabancı ziyaretçiyi, bin 600’den fazla marka ile bir araya getirip sektörler için eşsiz ticari fırsatlar sunuyor. “Uluslararası Alım Heyetleri Programı” kapsamında başta Çekya, Hindistan, Rusya, Özbekistan, Çin ve Malezya gibi ülkelerin alıcı firma temsilcileriyle katılımcılarla bir araya geldi ve şu an görüşmeler devam ediyor" dedi.

International Cooking Show etkinliği kapsamında dünyanın en ünlü şeflerini de bir araya getirdiklerini belirten Şenel;  "CNR Food İstanbul, Rusya, Hindistan, Çin, Çekya, Tayvan, Malezya'nın da aralarında bulunduğu pek çok ülkenin lezzetini ve kültürünü ziyaretçilerin beğenisine sunacak. Doğrudan halkın sağlığını etkileyen gıda sektörünün üretici ve tüketicisinin bilinçlenmesi, ürünlerin kalite ve denetimlerinin doğru bir şekilde yapılabilmesi için iki oturum şeklinde çok önemli bir panel düzenliyoruz. Dünya ile birlikte, ülkemizin de zor günlerden geçtiği bu dönemden çıkış yolu ihracattır” diye konuştu. 

“FUARLARIMIZLA BİRLİKTE MARKALARIMIZDA BÜYÜYECEK”

Türkiye’nin dünya gıda pazarından hak ettiği payı alamadığını belirten İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Haluk Okutur, “Bugün burada farklı sektörlerin bir araya gelerek oluşturduğu sinerjiye tanıklık ediyoruz. Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği olarak ev sahipliğinden mutluluk duyuyoruz. Fuarlar ülkelerin dış ticaretinin gelişmesi için önem taşıyor. Fuarda, gıda sektörünün markaları, temsilcileri bir araya geliyor. Dünyadaki 2 trilyon dolarlık tarım ürünleri ihracat pazarından 18 milyar dolarlık pay alıyoruz. 15 yıl öncesinde bu pazar 500 milyar dolar seviyelerindeydi, biz o zamanlar yüzde 8’lik pay alıyorduk" dedi. 

Türkiye'nin gıda ve tarım potansiyeli açısından dünyanın ilk beş ülkesinden biri olduğunu vurgulayan Okutur; "2 trilyon dolarlık pazar payının en az yüzde 10’unu hak ediyoruz.  Marka olmazsak istediğimiz gibi ürünlerimizi satamıyoruz. Bu fuarlar bu açıdan oldukça önemli, fuarlarımız büyüdükçe markalarımızda büyüyecek. Hak ettiğimiz yerlere ulaşmak bizim elimizde. Marka olduğumuz zaman kendi yol haritamızı da belirleyebiliriz” dedi.

İç pazarda sektörün daraldığına değinen Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Melih Şahinöz ise, “Ev dışı tüketim fuarını CNR Holding’in girişimiyle başlatmıştık. Geçtiğimiz yıl fuarımızı Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ile birleştirdik. Fuarlar böyle dönemlerde ekonomiyi ateşleyecek unsurlardan biri. İç pazarımız bir miktar küçülüyor. Bu süreçten çıkmak için her firmanın ihracat gerçekleştirmesi gerekiyor” diye konuştu.

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