Citigroup, Lüksemburg`u seçti

Citigroup, AB özel bankacılık merkezi olarak Lüksemburg`u seçti.

Financial Times'ın haberine göre, Citigroup'un özel bankacılık bölümü İngiltere'nin AB'den ayrılma kararı sonrasında Avrupa'daki yeni merkezi olarak Lüksemburg'u seçti.

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Citigroup, Lüksemburg'a taşınacak personel miktarı konusunda ise detay vermedi. Citigroup, Avrupa Birliği'ndeki menkul kıymet aracılık faaliyetleri için merkez olarak ise Temmuz ayında Frankfurt'u seçmişti.

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