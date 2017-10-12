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Citigroup, Lüksemburg`u seçti

12.10.2017 - 09:44

Citigroup, AB özel bankacılık merkezi olarak Lüksemburg`u seçti.

Financial Times'ın haberine göre, Citigroup'un özel bankacılık bölümü İngiltere'nin AB'den ayrılma kararı sonrasında Avrupa'daki yeni merkezi olarak Lüksemburg'u seçti.

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Citigroup, Lüksemburg'a taşınacak personel miktarı konusunda ise detay vermedi. Citigroup, Avrupa Birliği'ndeki menkul kıymet aracılık faaliyetleri için merkez olarak ise Temmuz ayında Frankfurt'u seçmişti. 


Etiketler

  • Citigroup
  • Lüksemburg
  • özel bankacılık
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