Citigroup kârını açıkladı

Citigroup net kârını ikinci çeyrekte yüzde 16 artırdı.

ABD'nin üçüncü büyük bankası Citigroup, ikinci çeyrekte yüzde 16 artışla 4.49 milyar dolar net kâr elde etti. Hisse başına net kâr ise geçen yılın ikinci çeyreğindeki 1.28 dolardan 1.63 dolara yükseldi.

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Thomson Reuters I/B/E/S verilerine göre analistler bankanın hisse başına ortalama 1.56 dolar kâr açıklamasını bekliyorlardı.

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