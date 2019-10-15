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Ciro endeksleri yükseldi

15.10.2019 - 10:53
Ciro endeksleri yükseldi | Ekonomi Haberleri

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı. Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 yükseldi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi ise ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1,6 azaldı.

SANAYİ VE İNŞAAT ENDEKSLERİ

Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksine bakıldığında, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 azalış görüldü. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 2,5 azaldı.

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İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 2,6 azalış gösterdi.

TİCARET VE HİZMET ENDEKSLERİ

Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, söz konusu ayda geçen yılın ağustos ayına göre yüzde 6 artarken, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 0,6 azaldı.

Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, Ağustos 2019'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,1 yükseldi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 1,9 azalış kaydetti.


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