Çinli milyarderden Corona virüs bağışı | Ekonomi Haberleri

Çinli milyarder Ma, Corona virüsün yayılmaya başladığı Afrika kıtasına test kiti, maske ve koruyucu giysi bağışlayacağını duyurdu. Ma, önceki hafta ABD’ye 500 bin test kiti bağışlayacağını açıklamıştı.

Çin’li e-ticaret devi Alibaba’nın kurucusu Jack Ma corona virüs yardımlarına devam ediyor. Ülkenin Wuhan kentinde başlayan SARS benzeri yeni tip corona virüs salgını son olarak Afrika ülkelerinde etkisini göstermeye başladı. Jack Ma bu nedenle Afrika’daki ülkelere maske, korucuyu giysi ve corona virüs testi göndereceğini açıkladı.

Ma’nın vakfından yapılan duyuruya göre kıta geneline 1,1 milyon test kiti, 6 milyon maske ve 60 bin koruyucu elbise gönderilecek. Açıklamada, “Dünya Covid-19’un Afrika’daki öngörülemez sonuçlarını kaldıramaz” ifadeleri kullanıldı.

BAĞIŞLARA GEÇEN HAFTA BAŞLAMIŞTI

Alibaba’nın kurucusu Jack Ma, kendi vakfı adına ABD'ye 500 bin adet Corona virüsü test kiti ve 1 milyon adet de maske bağışladığını duyurmuştu. Jack Ma, yaptığı bu bağışı Twitter hesabında paylaşarak ülkelerin birbirine destek olması gerektiğini söylemişti.

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Alibaba Vakfı aynı zamanda Japonya, Güney Kore, İtalya, İran ve İspanya da dâhil olmak üzere bu virüsten etkilenen diğer ülkelere de bağış yapacaklarını ifade etmişti.

Jack Ma, yaptığı açıklamada “Kendi ülkemin deneyimi, diğer ülkelere oranla çok daha profesyonel. Bunun temel sebebi biz, bu virüsle uzun zamandır mücadele ediyoruz. Kullandığımız ekipmanlar, virüsün yayılmasını önlemede oldukça etkili. Kaynaklarımız sınırlı ve elimizdeki kaynakları diğer ülkelerle paylaşmak zorundayız” demişti.

DÜNYANIN EN ZENGİNLERİNDEN

Yeni tip corona virüs salgını dünya genelinde 162 bölge ve ülkeye yayılmış durumda. Vaka sayısı 180 binin üzerine çıkarken ölü sayısı da 7 bini geçti. En fazla ölüm Çin’de yaşanırken sırada İtalya, İran ve İspanya var. Çin’deki vaka ve ölüm sayıları azalırken diğer bölgelerde salgın yayılmaya devam ediyor.

Afrika’da şimdiye kadar bildirilen vaka sayısı 300. Salgının en fazla tespit edildiği ülke ise 110 hastayla Mısır ancak uzmanlar sağlık imkanlarının düşük olduğu kıtada salgının hızlı bir şekilde yayılabileceğini düşünüyor.

Çinli milyarderin 40 milyar dolar serveti bulunuyor. Jack Ma daha önce Weibo hesabında, tıbbi araştırma çalışmalarının devam etmesi ve hastalığın önlenmesini desteklemek için vakıf aracılığıyla 100 milyon yuan (14,5 milyon dolar) bağış yapacağını duyurmuştu.

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