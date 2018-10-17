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Çinli bankaların varlığı büyük, küresel görünürlüğü küçük

17.10.2018 - 12:00 | Son Güncelleme :
Çinli bankaların varlığı büyük, küresel görünürlüğü küçük

"Dünyanın en büyük 10 bankası" arasında ilk 4 sırada yer alan Çinli bankalar, yaklaşık 14 trilyon dolarlık varlıklarına karşın uluslararası piyasalarda fazla varlık gösterememeleriyle de dikkati çekiyor.

Varlıkları açısından birçok Batılı bankayı geride bırakan Çin bankaları, uluslararası piyasalarda fazla varlık gösterememeleriyle de dikkati çekiyor. Toplam varlıkları 37 trilyon doları bulan Çinli bankaların sadece yaklaşık 1 trilyon doları başka ülkelerde bulunuyor. AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, istihdam, bilanço ve ölçek değerleri, Çin piyasasındaki ağırlıklarıyla sistemi domine eden 4 Çinli büyük bankanın toplam varlığı ülke ekonomileriyle yarışıyor.

Dünyanın en büyük 10 bankası arasında ilk 4 sırada Çinli bankalar yer alıyor.

Toplam varlık açısından dünyanın en büyük bankası olan Industrial & Commercial Bank of China'nın (ICBC) bu yılın ikinci çeyrek sonu itibarıyla toplam varlığı 4 trilyon 120 milyar dolar olarak gerçekleşti.

ICBC'yi, 3 trilyon 440 milyar dolarlık varlığıyla China Construction Bank Corporation takip ediyor. Listede 3. sırada yer alan Agricultural Bank of China'nın toplam varlığı 3 trilyon 310 milyar dolar olurken, Bank of China (BOC) 3 trilyon 60 milyar dolarlık varlığıyla 4. sırada.

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4 bankanın toplam varlığı, Çin GSYH'sinin üzerindeDünyanın en büyük 10 bankası içinde yer alan 4 Çin bankasının toplam varlığı 14 trilyon dolara ulaşıyor.

Dünyanın en büyük 4 Çin bankasının toplam varlığı, yaklaşık 13 trilyon dolarlık Çin GSYH'sinin üzerine çıkarken, 20 trilyon dolarlık ABD GSYH'sinin de 3’te ikisini aşıyor. Söz konusu bankaların toplam varlığı, yaklaşık 700 milyar dolarlık Türkiye GSYH'sinin ise 20 katına karşılık gelmekte.2 trilyon 700 milyar dolarla Japon Mitsubishi UFJ Financial Group Çinli bankaları takip ederken, altıncı sırada 2 trilyon 610 milyar dolar ile Fransız BNP Paribas yer almakta.

İngiliz HSBC bankası 2 trilyon 610 milyar dolar ile yedinci, ABD’li JP Morgan 2 trilyon 590 milyar dolarla sekizinci, Bank of America 2 trilyon 290 milyar dolarla dokuzuncu ve 1 trilyon 910 milyar dolarla Citigroup onuncu sırada.

İlk 10'da yer alan bu bankaların toplam varlıkları ise 14 trilyon 710 milyar dolara denk geliyor.

ÇİN’İN "BİR YOL BİR KUŞAK PROJESİ"Nİ DESTEKLİYORLAR

Çin Bankacılık ve Sigorta Düzenleme Komisyonu'nun istatistik bilgilerine göre, bu yılın temmuz ayı sonu itibarıyla Çinli bütün bankaların toplam varlıkları 254.3 trilyon yuana (37 trilyon dolar) ulaşırken, yükümlülükleri de geçen yıla göre yüzde 7,5 artarak 233,8 trilyon yuana (34 trilyon dolar) yükseldi.

Çin Devlet Döviz İdaresi'ne (SAFE) göre geçen yılın sonunda Çinli bankaların toplam dış finansal varlıkları 1 trilyon doların altında kalarak 998 milyar dolar oldu. Bankaların dış yükümlülükleri de 1 trilyon 280 milyar olarak gerçekleşti.

2014’te ilk ATM’sini Çin dışında Hong Kong'da hizmete sokan ICBC, uluslararası operasyonları göz önüne alındığında dünyada 61'inci sırada yer alıyor.

ICBC Çinli şirketlerin küresel açılımlarına destek verirken, öteki Çinli bankalarla Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in 2013 yılında ortaya attığı Bir Yol Bir Kuşak Projesi’ni (OBOR) de destekliyor.

ICBC, Çin’in kuşak girişiminde 212 projeye yaklaşık 68 milyar dolar destek veriyor. BOC de bu projede 500’den fazla tasarıyı inceleme altında tutarken, banka son üç yılda 100 milyar dolar civarında yabancı hükümetlere borç verdi.

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