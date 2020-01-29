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Çin'in ekonomik büyümesiyle ilgili olumsuz tahmin

29.01.2020 - 17:25 | Son Güncelleme :
Çin'in ekonomik büyümesiyle ilgili olumsuz tahmin | Ekonomi Haberleri

Çin'in ekonomik büyümesinin, ilk çeyrekte yüzde 5.0'ın altına düşebileceği tahmininde bulunuldu.

Çin’de bir kamu ekonomistine dayanarak yayımlanan haberlere göre, ülkede ekonomik büyümenin yılın ilk çeyreğinde yüzde 5.0'in altına düşebilir. Haberlere göre, böyle bir senaryoda, Çin hükümeti büyüme hızını yüksek tutabilmek için, faizleri daha da düşürerek politika desteklerini artırabilir, ancak bu durumda bütçe açığı da yüzde 3.0’den fazla büyüyebilir.

Söz konusu ekonomist, bu öngörüleri, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan coronavirüs nedeniyle gerçekleşen ölümlerin şubat ortasında zirveye ulaşması ve mart sonuna doğru giderek yavaşlaması varsayımına dayandırıyor ve dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin'in corona virüs'ten, 2003'te ortaya çıkan SARS virüsünden çok daha fazla etkilenebileceğini öngörüyor.

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