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Çin'in dış ticaret fazlası arttı

10.09.2018 - 11:01 | Son Güncelleme :
Çin'in dış ticaret fazlası arttı

Çin'in ABD karşısında verdiği ticaret fazlası, ağustos ayında temmuzdaki 28.09 miyar dolardan, 31.045 milyar dolara yükseldi.

Cumartesi günü açıklanan Çin gümrük verilerine göre Çin'in Ağustos ihracat büyümesinde hafif bir yavaşlama olmasına rağmen, ticaret fazlasındaki artış, ABD Başkanı Donald Trump'ı Çin ile girdiği ticaret kavgasında bu ülkeye baskısını artırmaya yöneltebilir.

Reuters'dan Elias Glenn ve Lusha Zhang'ın haberine göre; yılın ilk sekiz ayında Çin'in en büyük ihracat pazarı olan ABD'ye yaptığı ihracatın yüzde 15 artmış olması, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticari ilişkilerde süren gerilimi artırıyor. Çin'in aylık ihracat büyümesi ise Ağustos'ta hafif gerileyerek yüzde 9.8 oldu. Bu, Mart'tan bu yana en düşük büyüme oranı ancak son dönemdeki eğilimin çok az altında.

ABD'nin 50 milyar dolarlık Çin malına getirdiği gümrük vergileri Ağustos'ta bir ayını doldurdu. Buna rağmen Çin'in bu ülkeye ihracatı yine de artış gösterdi. Bu artışın oranı Temmuz ayında yüzde 11.2 olmuştu. Bir yıl önceki aynı döneme göre artış ise yüzde 13.2 oldu.

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Zhonghai Shengrong Capital Management'tan ekonomist Zhang Yi, "İhracata gelen ek maliyetin etkisi hâlâ sürüyor ama (ihracat büyümesinin) ardındaki ana neden ABD ekonomisindeki güçlü büyüme" dedi.

Zhang, ABD'nin ihracat mallarına getirdiği gümrük vergilerinin etkisinin gelecek birkaç ay içinde sınırlı kalacağını belirtti.

Trump, Çin'den ithal neredeyse tüm ürünlere yönelik gümrük vergisi getirmeye hazır olduğunu belirterek, önümüzdeki günlerde yürürlüğe girecek 200 milyar dolarlık ürüne yönelik gümrük vergisinden başka, 267 milyar dolar değerinde gümrük vergisi daha getirmekle tehdit etti. Çin'in ABD'de karşındaki büyük ticaret fazlasını uzun zamandır eleştiren Washington, Beijing'in bunu azaltmasını istiyor. Yine de, iki büyük ekonomi arasındaki anlaşmazlıklar ticaret dengesinden daha derine gidiyor. Amerikan şirketlerinin Çin piyasalarına erişimi, fikri mülkiyetin korunması, teknoloji transferleri ve yatırımları üzerindeki sınırlamalar konusundaki gerilimler devam ediyor.

Çin de, ABD'de faaliyet gösteren Amerikan şirketlerine karşı misilleme tehdidine bulunuyor.


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