Çin'in dış ticaret fazlası 33.7 milyar dolar oldu

Çin'in dış ticaret fazlası Şubat ayında 33.7 milyar dolar oldu. Çin'in aynı dönemde ABD ile ticaretinden kaynaklanan dış ticaret fazlası ise 20.96 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Çin'de ihracat, bir önceki yılın aynı döneminde düşük gelen veri ve zayıf yuanın etkisiyle, Şubat ayında yükseldi. İthalat artışı ılımlı seyretti. Çin'de gümrük idaresi tarafından Perşembe günü yapılan açıklamaya göre dolar cinsinden ihracat yüzde 4.5 artış kaydetti.

İthalat artışı ise Ocak ayında kaydedilen yüzde 36.8'den Şubat'ta yüzde 6.3'e geriledi. Çin'in dış ticaret fazlası Şubat ayında 33.7 milyar dolar oldu.

ABD'ye ihracat yüzde 46.1 arttı.

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