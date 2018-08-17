Çin'den Türkiye'ye destek
Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada " Türkiye geçici ekonomik zorlukların üstesinden gelecek" denildi.
Bakanlık açıklamasının devamında "Çin, Türkiye'nin geçici ekonomik zorlukların üstesinde gelme kabiliyeti olduğuna inanıyor"
Çin, Çinli ve Türk şirketlerin piyasa kuralları temelinde işbirliği projeleri imzalamalarını destekliyor
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