Çin'den Türkiye'ye destek

Çin, Çinli ve Türk şirketlerin piyasa kuralları temelinde işbirliği projeleri imzalamalarını destekliyor

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada " Türkiye geçici ekonomik zorlukların üstesinden gelecek" denildi.

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