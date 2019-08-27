Çin'den tüketimi artırmayı destekleyecek önlemler | Ekonomi Haberleri

Çin, tüketimi artırmaya yönelik kapsamlı adım olarak otomobil alımlarında kısıtlamaları gevşetmeyi ve kaldırmayı değerlendiriyor.

Çin Devlet Konseyi, tüketimi artırmaya yönelik kapsamlı adım kapsamında otomobil alımlarında kısıtlamaları gevşetmeyi ve kaldırmayı değerlendirdiğini belirtti. Konsey ayrıca yeni enerji araçları ve akıllı ev aletleri alımları için kredi desteğini teşvik edeceğini açıkladı.

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Hükümet ayrıca şehir yönetiminin rafine petrol ürünlerinin perakende satışlarını onaylamasına izin verecek.

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