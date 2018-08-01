Çin'den Trump'a misilleme uyarısı

Çin'den alınacak yeni ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi almaya hazırlanan başkan Donald Trump'a Çin'den yanıt geçikmedi. Çin hükumeti sorunları çözmek için her zaman diyaloğu desteklediklerini ancak Trump vergi konusunda ısrarcı olmaya devam ederse misilleme yapacaklarını ifade etti.

Trump yönetiminin, ticaret politikası alanında taviz almak için üzerinde baskı kurmaya çalıştığı Çin'den ithal ettiği 200 milyar dolar tutarındaki ürüne yüzde 25 gümrük vergisi getirmeye hazırlandığı haberleri üzerine, Çin, ABD'nin ticareti engelleyen yeni adımlar atması halinde misilleme yapacağını açıkladı.

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Reuters'dan Steve Holland ve David Lawder'ın haberine göre; Beyaz Saray'ın planın ayrıntılarını bugünden itibaren açıklaması bekleniyor. Konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak gümrük vergisinin en başta yüzde 10 olarak belirlendikten sonra yüzde 25'e yükseltilebileceğini ifade etti.

Çin dışişleri bakanlığı sözcüsü Geng Shuang bugün Beijing'de bir basın toplantısında yaptığı açıklamada, ABD'nin ticaret baskısının işe yaramayacağını ve Beijing'in ticaret sorunlarını çözmek için her zaman diyaloğu desteklediğini söyledi.

Gümrük vergisini artırma tasarısı, kamunun görüşüne açıldıktan birkaç hafta sonra devreye alınabiliyor. Ancak uygulamaya girmesi, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret anlaşmazlığını tırmandırabilir.

Gümrük vergisi getirilecek ürünler arasında gıda, kimyasallar, çelik, alüminyum ve tüketici ürünleri bulunuyor.

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