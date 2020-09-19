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Çin'den TikTok misillemesi

19.09.2020 - 13:20
Çin'den TikTok misillemesi | Ekonomi Haberleri

Çin, ABD'nin Çinli şirketlere ait sosyal medya uygulamaları TikTok (Douyin) ve WeChat'e (Veyşin) karşı yeni yaptırımlar açıklamasının ardından "güvenilmez şirket ve kişiler" listesiyle ilgili düzenlemeler yayınladı.

Ticaret Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, "güvenilmez şirket ve kişiler" listesine ilişkin detaylar paylaşıldı. Açıklamaya göre, Çin'in ulusal egemenliği, güvenliği veya kalkınma çıkarlarını tehlikeye atan kişi ve kuruluşlar kara listeye alınarak yaptırımlar uygulanacak. Listeye giren kişi ve şirketlerin Çin'den ithalat veya bu ülkeye ihracat yapması yasaklanacak. Bunların ülkeye yatırım yapmaları da engellenebilecek.

"Güvenilmez şirket ve kişiler" listesine girenlere yönelik alınan önleyici tedbirler arasında para cezaları, Çin'e giriş kısıtlamaları, çalışma veya oturma izinlerinin iptal edilmesi de yer alıyor.

ABD'nin "zorbalık ve yanlış davranış" olarak nitelendirilen uygulamalarına son vermeye çağrıldığı açıklamada, Çinli şirketlerin meşru haklarını ve çıkarlarını kararlı bir şekilde korumak için gerekli önlemleri alınacağı vurgulandı.

Listeye hangi şirket ve kişilerin dahil edileceğiyle ilgili bilgi verilmedi. Yeni düzenlemelerin duyurusu, Çinli şirketlere ait sosyal medya uygulamaları TikTok ve WeChat'in "ulusal güvenliği koruma" gerekçesiyle 20 Eylül'den itibaren ülkede indirilmesinin yasaklanacağının açıklanmasının ardından yapıldı.

Çin, Haziran 2019'da, ABD'nin Çinli telekomünikasyon ekipmanı tedarikçisi Huawei'ye yaptırım uygulayıp kara listeye almasının ardından çıkarlarına zarar veren kişi ve şirketlerin listesinin oluşturulacağı ve yaptırımlar uygulanacağı bilgisini paylaşmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, ABD'deki kolu herhangi bir Amerikan şirketine satılmadığı takdirde Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'u yasaklayacağını duyurmuştu.

Trump, 6 Ağustos'ta ise ABD'li kişi veya kuruluşların Çinli şirketlere ait sosyal medya uygulamaları TikTok ve WeChat ile herhangi bir iş yapmasını yasaklamaya yönelik 2 kararname imzalamıştı.


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