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Çin'den ABD'ye yeni misilleme

03.08.2018 - 15:35
Çin'den ABD'ye yeni misilleme

ABD'nin 200 milyar dolarlık Çin ürününe yüzde 25 vergi getireceğini açıklaması sonrası Pekin yönetimi 60 milyar dolarlık misilleme kararı aldı.

Ticaret savaşı yeniden alevlendi. ABD'nin 200 milyar dolarlık Çin ürününe vergi getireceğini açıklaması ve önceki gün vergi oranını yüzde 10'dan yüzde 25'e çıkarması üzerine Pekin yönetimi karşı hamle atıyor. 

Çin Ticaret Bakanlığı, yaklaşık 60 milyar dolar tutarında ABD menşeli ürüne farklı oranlarda gümrük tarifesi uygulanacağını açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, ürünler için yeni tarifeler ABD'nin yeni tarifelerini yürürlüğe sokmasının ardından en kısa sürede uygulanacak.

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Açıklamaya göre, vergi oranları yüzde 5-25 arasında değişiyor.

Açıklamada, tedbirin amacının Çin'in çıkarlarını korumak ve ticari gerginliğin uzamasını önlemek olduğu kaydedildi. Bakanlık, "Çin'in ABD mallarına yeni tarifelerin mantıklı ve sınırlı olacak. Bunların uygulanması ABD'nin yapacağı eylemlere bağlı." denildi.

Bakanlık ayrıca, ABD'ye karşı ek önlemlerin saklı tutulduğunu belirtti.


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