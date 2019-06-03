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Çin'den ABD'ye suçlama

03.06.2019 - 08:15 | Son Güncelleme :
Çin'den ABD'ye suçlama | Ekonomi Haberleri

Çin Devlet Konseyi, bir yılı geride bırakan ABD ile ticaret müzakerelerine ilişkin, Washington yönetimini sürekli artan taleplerde bulunmakla suçlayarak, iki devletin orta yolda buluşması gerektiğini bildirdi.

Çin Devlet Konseyi, "Çin-ABD Ticaret Sürtüşmesi Hakkında Çin’in Tutumu" başlığıyla "Beyaz Kitap" isimli rapor yayımladı. Raporda, "ABD'nin Çin'e karşı provoke ettiği ticari sürtüşme iki ülke ve küresel çıkarlara zarar veriyor", "ABD, Çin-ABD ticaret müzakerelerinde kendisiyle çelişiyor, samimi konuşmuyor", "Çin, öteden beri eşitlik, karşılıklı yarar ve samimi ticari müzakereler tutumunu sürdürüyor." değerlendirmesi ön plana çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve gelmesinden bu yana ticari ve ekonomik ilişkilerde yaşanan gerilim, ilave gümrük tarifeleri ve müzakerelerin ele alındığı raporda, Beyaz Saray, ticaret müzakerelerinde iki tarafın vardığı konsensüse uymamakla suçlandı.

"Bir ticaret savaşı istemiyoruz ancak bir savaştan da korkmuyoruz." ifadesinin yer aldığı raporda, Pekin yönetimi, ticaret anlaşmasının eşit şartlarda karşılıklı çıkarlara uygun olması gerektiğinin altını çizdi.

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Trump yönetiminin, konsensüsü bozmak, kendisiyle çelişmek, samimiyet göstermemek ve Çin’i sorumsuzca eleştirmekle itham edildiği raporda, "Çin hükümeti, öteden beri ticaret savaşı tehditleriyle sürekli gümrük vergileri artırma yöntemlerinin, ticari ve ekonomik sorunları çözmeye faydasının olmadığına inanıyor." ifadesine yer verildi.

Raporda ayrıca, ABD hükümetinin taleplerinin sürekli arttığı, zorba tavırlar ve baskı araçlarıyla makul olmayan şekilde ısrarla daha fazlasını istediği, durmadan gümrük tarifelerini artırdığı ve anlaşma metnine Çin’in egemenliğine müdahale edecek zorlayıcı talepler yazdığına dikkati çekilerek, bu taleplerin iki taraf arasında zamanla çözülemeyecek ihtilaflara neden olabileceği uyarısında bulunuldu.

"Müzakerelerde bir ülkenin egemenliğine ve onuruna saygı duyulmalı, iki tarafın vardığı anlaşma eşit ve karşılıklı çıkarlara uygun olmalı." değerlendirmesine yer verilen raporda, Çin’in ticaret müzakerelerinde asla teslim olmayacağı vurgulandı.

Raporda "İş birliği Çin-ABD için tek doğru seçenek, kazan-kazan ile ancak daha iyi bir geleceğe ilerlenir. Pekin yönetimi, Çin-ABD ticaret müzakereleri genel anlamda geriye değil, ileriye bakıyor." görüşü aktarılarak, Trump yönetimine orta yolda buluşma, diyalog ve müzakere ile sorunları çözme çağrısında bulunuldu.

Çin, 11 Mayıs'ta 60 milyar dolar tutarında ABD menşeili ürünlere yüzde 5'den yüzde 25'e kadar ilave gümrük tarifesi uygulanması kararını açıklamıştı. Karar, dün yürürlüğe girdi.

Çin-ABD ticaret gerilimleri geçen yıl mart ayında Trump yönetiminin Çin'e yönelik ilave gümrük tarifeleri uygulamasıyla başlamış, son olarak 8 Mayıs'ta 200 milyar dolar değerindeki Çin mallarına uygulanan ilave vergi yüzde 25'e çıkarılmıştı. İki ülkeden üst düzey diplomatların yürüttüğü 13 ticaret müzakeresinde somut anlaşmaya ulaşılamazken geçen süre zarfında ticaret savaşı teknoloji alanına da sıçradı.

Trump, 16 Mayıs'ta imzaladığı "Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve Hizmetleri Tedarik Zincirini Koruma" başlıklı kararnamesini takiben ABD'li teknoloji devi Google, Huawei'nin ürettiği cihazlardan mobil uygulama merkezi "Google Play" hizmetine erişilebileceğini ancak Çin dışındaki Huawei akıllı telefonlarda Google Play Store, Haritalar ve Gmail gibi önemli uygulamalara erişimin engelleneceğini açıklamıştı. 


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