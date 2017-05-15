Çin'de sanayi üretimi yavaşladı

Çin'de sanayi üretimi Nisan'da ve sabit sermaye yatırımları yılın ilk dört ayında yavaşladı.

Dünyanın ikinci en büyük ekonomisi Çin Nisan ayında, otoritelerin endişe verici seviyelere çıktığı düşünülen finansal kadıraç için önlem almaları ile birlikte vites küçülttü.

Çin'in sanayi üretimi Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6.5 yükseldi. Sanayi üretimi Mart ayında ise yüzde 7.6 artmıştı. Perakende satışlar aynı dönemde, yüzde 10.8 artması beklenirken yüzde 10.7 artış gösterdi. Bu veri önceki ay yüzde 10.9 artmıştı.

Kırsal kesim hariç sabit sermaye yatırımları yılın ilk dört ayında yüzde 8.9 arttı. Bu verinin yüzde 9.1 artması bekleniyordu. Yatırımlar önceki dönemde yüzde 9.2 artış göstermişti.

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Çin'de ilk çeyrekteki güçlü performansın ardından büyüme ivmesi, politika yapıcıların gölge kredileri ve kaldıracı durdurmaya yönelik kısıtlamalara getirmesi ile birlikte yumuşadı. Hisse senedi ve kredi piyasaları otoritelerin bu tedbirlerinden dolayı sert satışlarla karşılaşırken, ekonominin temel göstergeleri, reflasyonun şirket karlarını güçlendirmesi ve dış talebin küresel büyümedeki hızlanmadan destek alması ile birlikte gücünü sürdürüyor.

Hong Kong'da Macquarie Securities Ltd. Çin ekonomisi başkanı Larry Hu, "Tüm veriler bize aynı mesajı gönderiyor: Ekonomi Nisan ayında kaydedeğer bir şekilde yavaşladı," dedi ve "Ancak büyümenin halen iyi olduğu dikkate alındığında, ikinci çeyrekte, politika yapıcılar halen finansal riskin azaltılmasına odaklanacak" şeklinde görüş bildirdi.

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