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Çin'de işsizlik yüzde 4'ün altında

23.10.2017 - 09:27

Çin İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yin, ülkede işsizliğin yüzde 3,95 seviyesine gerilediği açıkladı.

Çin İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yin Veymin, 2012 -2017 yıllarında kentlerde 63 milyon 240 bin kişiye istihdam yaratıldığını açıkladı.

Bu yılın ocak-eylül döneminde 10 milyon 970 bin kişiye istihdam sağlandığını belirten Bakan Yin, geçen yılın aynı dönemine kıyasla bu yıl ocak ve eylül ayları arasında 300 bin kişilik istihdam artışı gerçekleştiğini kaydetti.

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Yin, ayrıca, işsizlik oranının eylül ayı sonu itibarıyla bu yılın en düşük seviyesi olan yüzde 3,95'e gerilediğini bildirdi.


Etiketler

  • Çin
  • işsizlik oranı
  • İstihdam artışı
  • Yin Veymin
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